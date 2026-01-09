Familia del marino panameño Olmedo Núñez espera con angustia y esperanza su liberación en Venezuela

La Cancillería de Panamá ha informado que mantiene comunicación constante con los familiares del marino y gestiones diplomáticas, consulares y multilaterales , con el caso como parte de sus prioridades internacionales.

Veraguas/La noticia sobre la liberación de un número importante de presos venezolanos y extranjeros por parte del gobierno de Venezuela ha generado un fuerte impacto en Panamá, especialmente en una familia que desde hace meses espera el regreso de su ser querido detenido en ese país suramericano.

Hasta el momento se han confirmado liberaciones de varias personas extranjeras; fueron liberadas, aunque aún no existe confirmación oficial de si el marino panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba figura en esa lista de liberados.

Milagros Vergara, esposa de Olmedo Javier Núñez, expresó a TVN Noticias que la noticia de la liberación de presos ha generado esperanza en su familia, que ha esperado casi siete meses desde que su esposo fue detenido en Venezuela.

“Es como la luz de que se acabe el sufrimiento de la familia”, dijo Vergara, quien explicó que siempre han mantenido comunicación con autoridades panameñas y de derechos humanos, y que se les ha dado “esperanza” de que las gestiones diplomáticas continúan.

Sobre la situación actual, ella señaló que "toca esperar con la esperanza en Dios".

El calvario de esta familia veragüense comenzó en junio de 2025, cuando el barco en el que trabajaba Núñez fue interceptado y detenido por las autoridades venezolanas.

Gestiones diplomáticas

La Cancillería de Panamá ha informado que mantiene comunicación constante con los familiares del marino y gestiones diplomáticas, consulares y multilaterales, con el caso como parte de sus prioridades internacionales.

Paralelamente, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó su esperanza de que “pronto liberen a nuestro compatriota detenido como muchos en Venezuela” y subrayó que “no podemos olvidarlo” tras el anuncio de excarcelaciones.

