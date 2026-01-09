Canciller Martínez-Acha viajará a Washington y descarta tensiones con EEUU por el Canal

Martínez-Acha afirmó que el canal de Panamá no está en la agenda de reunión.

"No hay ningún tipo de asperezas" con el gobierno de los Estados Unidos, afirmó el canciller Javier Martínez-Acha, al anunciar que el próximo domingo estará viajando a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras personalidades del gobierno de la administración del presidente Donald Trump.

Indicó que los encuentros estarán enfocados en temas de cooperación y en la agenda regional, sin detallar otros asuntos que eventualmente podrían abordarse. Al ser consultado sobre si el canal de Panamá formará parte de la agenda, respondió que no está contemplado.

En relación con posibles temas comerciales, Martínez-Acha aclaró que no son de su competencia, señalando que corresponden al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Añadió que en este momento y durante su viaje no existe intención de abordar ninguna iniciativa relacionada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Ante preguntas sobre presuntas asperezas con la administración estadounidense por el control del Canal, el canciller remarcó al señalar que no existe ningún tipo de fricción y que, después de ese momento, la relación entre ambos países se ha mantenido fluida y con respeto.

Destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios de Panamá en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, al que calificó como la principal amenaza para Panamá y otros países de la región.

Señaló que esta problemática no es exclusiva de Panamá y Estados Unidos, sino que involucra también a países de Asia y Europa. En ese contexto, subrayó que la cooperación internacional es clave.

“Un canal seguro, abierto, eficiente y neutral conviene a Estados Unidos, al Reino Unido, a Japón, a Corea del Sur, a Ecuador, a Chile, a Francia, a Italia, a muchas democracias, a muchos países aliados”, manifestó.

Sobre la posibilidad de una reunión entre el presidente Trump y la dirigente venezolana María Corina Machado, el canciller indicó que debe ser respetuoso de las decisiones de los líderes venezolanos y reiteró que Edmundo González Urrutia es el presidente electo.

Consideró oportuno que dicho encuentro se concrete, aunque señaló que será necesario esperar para conocer qué ocurre y cuáles serían las conclusiones que se deriven de esa reunión.

