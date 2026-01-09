Trump asegura que 'anuló' segunda ola de ataques contra Venezuela tras el inicio de las liberaciones

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que anuló una segunda oleada de ataques a Venezuela, donde familiares de presos políticos esperan ansiosos tras el inicio de la liberación de un "número importante" de detenidos.

Washington mantiene sin embargo la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero, Oliana, cargado con crudo venezolano y que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses", anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump recibe en la Casa Blanca a dirigentes de casi una veintena de multinacionales petroleras para trazar el futuro del sector en Venezuela, entre ellas las principales firmas del sector o la española Repsol, que ya opera en el país sudamericano.

El presidente estadounidense aseguró en una entrevista televisiva que esas empresas están dispuestas a invertir hasta "100.000 millones de dólares" para reactivar la explotación petrolera venezolana, que durante décadas fue la más importante de la región y que ahora apenas extrae un millón de barriles diarios, menos de un tercio de sus cifras en la época de esplendor.

Uno de los gigantes del sector, Exxon, señaló sin embargo en una nota de análisis este viernes: "No prevemos que la compañía ni la industria en general ponga capital hasta que haya un gobierno estable y un régimen fiscal, entre otros factores".

Desde 2019, durante la primera administración de Trump, la industria petrolera venezolana ha estado sometida a sanciones de Estados Unidos. Washington insiste en que hay un plan para Venezuela. "No estamos improvisando", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esta semana, tras delinear tres fases: estabilización económica, apertura política, con la liberación de presos políticos, y una transición ordenada.

"Un gesto muy importante"

Los acontecimientos se precipitaron en Venezuela con la captura sorpresiva el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y terrorismo.

La liberación de presos ya comenzó, y el gobierno actual asegura que es un gesto de buena voluntad, pero sin ceder soberanía. "Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están 'buscando la paz' (...) por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada", anunció Trump en su plataforma Truth Social.

Se trata de "un gesto muy importante e inteligente" del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, añadió Trump.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos", aseguró Rodríguez el jueves, en un homenaje al centenario de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

Los primeros excarcelados fueron cinco españoles, entre estos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad. Ese primer grupo llegó este viernes a España.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que Madrid espera aún la liberación de otro español.

A esas liberaciones siguieron el jueves por la noche las del excandidato presidencial Enrique Márquez y del exdiputado Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado.

"Ya terminó todo", dijo Márquez, detenido hace un año, al ser recibido por sus familiares.

"¡Libertad!"

Pero en los alrededores de la cárcel del Rodeo I, en Guatire, una ciudad dormitorio en las afueras de Caracas, este viernes aún había desesperación y caras largas

Familiares pasaron toda la noche frente al penal con la esperanza de ver a su familiar excarcelado, sin novedades hasta el momento.

"Te lo pido, Señor, que seas tú con tu gloria quien abra la puerta de Rodeo I y de otras cárceles", dijo Hiowanka Ávila, de 39 años, hermana de Henryberth Rivas, detenida en 2018 acusada de participar en un intento de magnicidio con drones contra Nicolás Maduro.

"¡Libertad!" grita una de las presentes e invita a otros a iniciar una proclama colectiva.

Algunos dudan, por temor a perjudicar a los cientos que esperan ser excarcelados. Dentro del penal, la palabra está terminantemente prohibida y se castiga con restricción de visitas.

Frente al temido Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas, el movimiento es caso: pocos familiares y muchos vehículos oficiales entran y salen, constató la AFP.

El papa León XIV se mostró este viernes gravemente preocupado por las tensiones en la región, y pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano" y "salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

Recibir el Nobel de Machado

Trump debe recibir la semana próxima a la líder opositora María Corina Machado, quien ha ofrecido entregarle su Nobel.

"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", dijo en una entrevista en el canal Fox News, en la que demostró que "sería un gran honor" si le da el premio que él mismo codiciaba.

Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel afirmó que el premio "no puede ser revocado ni transferido a otra persona".