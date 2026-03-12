Representantes del sector marítimo reacciona a la decisión de Cosco Shipping de suspender sus operaciones en el puerto de Balboa

La decisión de Cosco Shipping se produce pocas semanas después de que la Autoridad Marítima de Panamá asumiera la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Ciudad de Panamá/Representantes del sector marítimo y logístico reaccionaron a la decisión de la naviera china Cosco Shipping de suspender sus operaciones en el puerto de Balboa, señalando que, aunque se trata de un movimiento relevante dentro del sistema portuario, no necesariamente representará un impacto negativo para la plataforma logística panameña.

De acuerdo con los voceros del sector, la empresa no comunicó públicamente los motivos de su decisión, sin embargo, destacaron que se trata de una determinación comercial que corresponde exclusivamente a la compañía.

El presidente del Consejo Empresarial Logístico, Ángel Sánchez, explicó que la organización recibió una comunicación de la naviera informando sobre el cese de sus operaciones en esa terminal portuaria.

“Nosotros recibimos una comunicación de parte de Cosco Shipping, donde ellos anuncian que dejaban de operar en Balboa para el Consejo Empresarial Logístico. Aunque el cambio de terminales es una afectación del sistema, no es algo malo o bueno; es una decisión que toma una empresa privada de cambiar su operador portuario y trabajarán con otros puertos de la República, que es lo importante para nosotros”, indicó Sánchez.

Por su parte, el representante de la Cámara Marítima de Panamá, Gerardo Bósquez, señaló que el gremio no tiene injerencia en las decisiones comerciales de las compañías navieras.

“Nosotros como Cámara no tenemos injerencia en las decisiones comerciales de las compañías. Cada quien tiene el derecho, y Cosco Shipping ha sido la única compañía que en algún momento ha manifestado su movimiento de su centro logístico. Lo importante es, como bien dicen los números, que el de Panamá se mantenga creciendo y se va a mantener creciendo”, expresó Bósquez.