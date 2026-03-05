Mulino advierte que subcontratistas de los puertos deben pagar impuestos y negociar una 'nueva realidad jurídica'

Mulino agregó que, en adelante, todas las empresas vinculadas a la actividad portuaria deberán cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales.

Las empresas que prestaban servicios o mantenían contratos vinculados a la concesión de Panama Ports Company deberán adaptarse a una nueva realidad jurídica tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y esa compañía.

Durante la conferencia de esta mañana del 5 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, explicó que todas las compañías que operaban amparadas en esa concesión, tanto dentro como fuera de los puertos, enfrentan la misma situación que la propia empresa concesionaria.

“Se quedaron sin contrato”, sostuvo, al indicar que ahora deberán negociar sus servicios directamente con los operadores portuarios encargados de la administración de las terminales, y no con el Gobierno Central.

Mulino señaló que varias de estas compañías prestan servicios relevantes para la actividad portuaria o logística, mencionando entre ellas a AES en la provincia de Colón y a otras que mantenían acuerdos relacionados con el funcionamiento de las terminales.

El mandatario también cuestionó los arrendamientos que Panama Ports Company mantenía con terceros, señalando que esos acuerdos no generaban beneficios directos para el país, pese a que el Estado panameño mantiene una participación accionaria del 10 % en la empresa. Según explicó, esas decisiones se tomaban sin que representaran ingresos para la República.

"Pasaron por encima de esa realidad accionaria aunque fuésemos minoritarios, pasaron por encima de esa realidad. Eso se acabó para todos horizontalmente. PPC y todo lo que se generó en función de ese contrato", señaló.

Mulino agregó que, en adelante, todas las empresas vinculadas a la actividad portuaria deberán cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales. “Nadie va a estar exento de pagar impuestos a la República de Panamá”, subrayó, al indicar que cada compañía tendrá que ajustar su estructura de negocio a las nuevas condiciones legales.

El mandatario sostuvo que el proceso será complejo, pero defendió la decisión del Estado de retomar el control sobre la concesión portuaria.

“La República de Panamá retomó los puertos no para trabajar para el inglés, sino para los panameños”, expresó.

Otras notas que podría leer: