Álvaro Arbeloa lanza un mensaje de guerra: "Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos"

El técnico , que sustituyó a Xabi Alonso el pasado mes de enero , intentó infundir calma en un momento crítico de la temporada.

Madrid, España/Bajo una intensa presión después de encadenar dos derrotas consecutivas en Liga, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, lanzó este jueves un mensaje de desafío y compromiso.

A cuatro puntos del líder, el FC Barcelona, el técnico blanco proclamó que su equipo peleará por el título hasta el final, apelando a la esencia competitiva de la entidad.

"Claro que son 36 puntos los que nos quedan por jugar, estamos a cuatro puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos, y si alguna vez llega un momento en que matemáticamente no podamos luchar, también seguiremos luchando", declaró Arbeloa en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Celta de Vigo, correspondiente a la 27ª fecha de LaLiga.

El técnico, que sustituyó a Xabi Alonso el pasado mes de enero, intentó infundir calma en un momento crítico de la temporada. "Yo no entiendo el Real Madrid de otra forma que seguir luchando. En el vestuario somos conscientes de que queda muchísimo, mucha Liga", afirmó. Arbeloa reconoció la dificultad de gestionar el impacto de los malos resultados, pero insistió en centrarse en el futuro inmediato. "Llevamos dos derrotas seguidas en Liga. Claro que en un equipo como el Real Madrid la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas y la exigencia, pero ahora mismo lo único en lo que pensamos es en el partido de mañana. Es lo único que nos preocupa", aseguró.

La situación del equipo se complica aún más por las numerosas ausencias para el desplazamiento a Vigo. La lista de bajas, entre lesionados y suspendidos, es extensa y de primer nivel. Nombres como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo o Militao se suman a las sanciones de Mastantuono, Huijsen y Carreras. Sin embargo, Arbeloa fue tajante al asegurar que no buscará justificaciones externas.

"No puedo poner excusas, tras las derrotas ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0)", sentenció el preparador madrileño. "Cuando se gana y todo el mundo juega bien es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Es en estos momentos cuando se ve si valemos para llevar esta camiseta y este escudo".

Finalmente, el entrenador fue preguntado por la situación de sus dos grandes estrellas, Mbappé y Bellingham, quienes viajaron a París y Londres respectivamente para tratarse de sus lesiones. Arbeloa quiso dejar claro que no hay improvisación en la gestión de las decisiones sobre los jugadores. "Todo está perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y del departamento de preparación física del Real Madrid", zanjó, blindando la labor de su equipo de profesionales.

