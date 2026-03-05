Lanzamiento del Plan Energético 2026-2040: Propuesta de mezclar 10% de etanol en combustibles marca el debate

Uno de los temas centrales abordados fue el proyecto de ley que impulsa el uso de bioetanol en combustibles , actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades del gobierno presentaron este jueves el Plan Energético Nacional 2026-2040, una estrategia que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, diversificar la matriz energética y cerrar la brecha de acceso a electricidad en el país.

El lanzamiento fue encabezado por la Secretaría Nacional de Energía y contó con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez; el contralor general de la República, Anel Flores, además de autoridades de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Durante el evento se destacó la necesidad de garantizar el acceso a electricidad en comunidades que aún no cuentan con el servicio, así como avanzar hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.

Debate sobre proyecto de ley de bioetanol

Uno de los temas centrales abordados fue el proyecto de ley que impulsa el uso de bioetanol en combustibles, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Panamá.

La iniciativa plantea la mezcla obligatoria del 10% de etanol en los combustibles, un punto que ha generado cuestionamientos en algunos sectores durante las consultas públicas realizadas en distintas provincias.

El ministro Orillac explicó que la obligatoriedad busca dar seguridad a los inversionistas interesados en desarrollar la producción local.

“Si no se deja plasmada la necesidad de la mezcla, no se garantiza esta producción, porque quién va a hacer una inversión si después le dicen que es opcional”, señaló.

Según el funcionario, la producción nacional de bioetanol permitiría que más de 70 millones de dólares permanezcan en la economía panameña, recursos que actualmente salen del país por la importación de combustibles.

Interconexión eléctrica con Colombia sigue en consultas

Otro proyecto abordado durante el lanzamiento fue la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, una iniciativa regional que lleva varios años en discusión.

Orillac indicó que actualmente el gobierno se encuentra finalizando consultas con las comarcas por donde pasaría la infraestructura, un paso necesario antes de definir el esquema de licitación.

“Esperamos concluir esas conversaciones en el próximo mes o dos meses, y luego reunirnos con las autoridades de Colombia para definir el esquema final de licitación”, explicó, aunque evitó dar una fecha específica para el proceso.

Incertidumbre por el precio de los combustibles

Durante la presentación también se abordó el impacto internacional en el precio del petróleo, en medio de las tensiones en el Medio Oriente vinculadas a Estados Unidos, Israel e Irán.

Las autoridades señalaron que la evolución de los precios dependerá de la duración del conflicto, lo que podría repercutir en el costo de los combustibles a nivel global.

Con el plan energético 2026-2040, el gobierno busca establecer una hoja de ruta para fortalecer la seguridad energética, promover fuentes más limpias y atraer inversiones al sector durante las próximas décadas.

Puedes leer: Aprehenden a un adolescente por la agresión con piedras que causó la muerte de Rogelio Hudson en Colón

Con información de María De Gracia