Mujer muere atropellada y eleva a 11 las víctimas por accidentes en Chiriquí

David, Chiriquí/Una mujer de aproximadamente 35 años falleció tras ser atropellada la noche de este jueves en la vía Panamericana, en la provincia de Chiriquí, elevando a 11 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año en esta región.

El hecho ocurrió en un tramo de la Vía Panamericana, antes de llegar al puente sobre el río Piedra. Según los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la carretera en compañía de otras personas cuando fue impactada por un vehículo, falleciendo en el lugar.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, junto a funcionarios del Ministerio Público y especialistas en accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Las autoridades también contaron con el apoyo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entidad que horas antes había reiterado el llamado a los conductores a reducir la velocidad y respetar las normas de tránsito, especialmente en este tramo que conecta la ciudad de David con la frontera con Costa Rica.

Según las autoridades, en esta zona se ha registrado recientemente un número considerable de hechos de tránsito, por lo que mantienen campañas de prevención dirigidas a conductores y peatones.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este atropello que suma una nueva víctima fatal en las carreteras chiricanas.

Con información de Demetrio Ábrego