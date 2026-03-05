Policía busca a mujer implicada en homicidio ocurrido en David

Además de los tres sospechosos vinculados al homicidio, las autoridades capturaron cuatro personas requeridas por el delito de estafa, una por violencia de género y nueve por incumplimiento de los deberes familiares .

David, Chiriquí/La Policía Nacional mantiene la búsqueda de una mujer presuntamente vinculada a un homicidio ocurrido en diciembre pasado en el sector de Nuevo San Carlitos, cerca de la Universidad Católica Santa María La Antigua, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Durante operativos realizados en las últimas horas, las autoridades efectuaron 10 diligencias de allanamiento, que dejaron como resultado la aprehensión de 17 personas, entre ellas tres sospechosos que guardan relación directa con el asesinato.

El jefe de la zona policial, Luis Hernández, informó que en medio de los operativos también se recuperaron equipos tecnológicos y un vehículo que presuntamente fue utilizado para cometer el crimen.

Además de los tres sospechosos vinculados al homicidio, las autoridades capturaron cuatro personas requeridas por el delito de estafa, una por violencia de género y nueve por incumplimiento de los deberes familiares.

Los tres implicados en el caso de homicidio deberán comparecer ante un juez de control de garantías, donde se definirán las medidas cautelares correspondientes.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para ubicar a la mujer que aún permanece prófuga y que presuntamente estaría relacionada con el asesinato ocurrido en esta zona del distrito de David.

Con información de Demetrio Ábrego