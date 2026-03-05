La película se estrenará tras la salida de Petro de la presidencia, que termina en agosto de este año.

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó como extra en una película sobre la vida de un héroe independentista colombiano, rodada con fondos públicos, dijo a la AFP un funcionario de presidencia.

El mandatario izquierdista, que acostumbra a ensalzar figuras de la independencia colombiana en prolongados discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo XIX.

Una foto que circula en redes muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en 'Jerry Maguire', que interpreta a Padilla.

El almirante, figura clave en las guerras de independencia que llegó a ser senador, plantó cara a los españoles y contribuyó a expulsarlos de las costas de la entonces Gran Colombia.

El presidente hace un "cameo", dijo Hollman Morris, director del canal estatal, a Caracol Radio.

"Él no actúa, es una imagen fugaz que aparece en un baile al lado de Cuba Jr. como amigo de Cuba Jr., es decir, del almirante Padilla", precisa sobre el filme que será en inglés y español, según medios locales.

Su atuendo recuerda al del militar y libertador Simón Bolívar, fundamental para la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y a quien Petro admira y evoca con frecuencia.

La película costará más de cuatro millones de dólares, la mitad aportada por el estado, según Morris.

Esta inversión ha generado críticas al gobierno, dado que Colombia atraviesa un déficit fiscal y declaró emergencia económica tras las recientes inundaciones en varias zonas del país.

"No estamos hablando de caprichos presidenciales ni delirios presidenciales", sino "un homenaje a un almirante que era negro y era indígena", defendió Morris.

La película se estrenará tras la salida de Petro de la presidencia, que termina en agosto de este año.