Aeropuerto Rubén Cantú podría recibir vuelos comerciales regulares tras rehabilitación de su pista

Santiago, Veraguas/El aeropuerto Rubén Cantú, ubicado en Santiago de Veraguas, podría comenzar a recibir vuelos comerciales regulares luego de la rehabilitación de su pista de aterrizaje, obra que fue inaugurada formalmente por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

El director general de la AAC, capitán Rafael Bárcenas Chiari, informó que actualmente se mantienen conversaciones con aerolíneas interesadas en operar vuelos comerciales desde esta terminal aérea, con el objetivo de ofrecer servicio regular a la provincia de Veraguas y áreas cercanas.

“Yo pienso que ya con vuelos regulares de una empresa comercial podemos pensar inclusive en que sea internacional y tener acceso a vuelos internacionales. Pero por el momento yo creo que esto sí es el inicio de mejorar mucho la infraestructura y ya hacer un aeropuerto que pueda sostener el crecimiento que esta provincia tiene en materia de aviación”, indicó.

Bárcenas explicó que una de las empresas interesadas inicialmente contemplaba operar con una aeronave de 12 asientos; sin embargo, tras evaluar la viabilidad del proyecto, la propuesta fue modificada para utilizar un avión con capacidad para 50 pasajeros. Según el funcionario, los análisis continúan y se espera que en los próximos 24 meses la terminal experimente cambios importantes.

También mencionó que algunos residentes de Santiago, propietarios de aeronaves, han solicitado la creación de una barriada de hangares en la parte posterior del aeródromo. Este proyecto requeriría reubicaciones para habilitar espacios más amplios que permitan albergar distintos tipos de aeronaves.

De concretarse estas iniciativas, el aeródromo podría aumentar su categoría y evolucionar hacia un aeropuerto, lo que representaría un impulso para el desarrollo aeronáutico de la región.

La rehabilitación de la pista tuvo un costo de B/. 1,095,930.00 y contempló diversos trabajos para mejorar la superficie y prolongar su vida útil. Entre las labores realizadas se incluyó la colocación de microaglomerado para impermeabilizar 11,100 metros cuadrados de pista, así como micropavimento en un área de 19,068.75 metros cuadrados, incluyendo el área de giro en el umbral 36.

Adicionalmente, se efectuó la escarificación de cinco centímetros de la carpeta asfáltica en los primeros 756 metros del umbral 18, seguida del riego de imprimación y la colocación de una nueva capa asfáltica del mismo espesor. El proyecto concluyó con la señalización horizontal completa de la pista, incluyendo designadores, fajas de borde, eje de pista y marcas de final de umbral.

El titular de la AAC destacó que la rehabilitación era necesaria debido al deterioro que presentaba la pista.

“Esto es muy importante porque esta pista tenía serias deficiencias en cuanto a huecos que estaban maltratando las aeronaves y podían ser causantes de un accidente”, señaló.

Entre los planes futuros también se contempla la remodelación de la terminal aérea. Bárcenas explicó que la inversión no será elevada, ya que se trata principalmente de adecuar los espacios existentes y mejorar la organización de las instalaciones.