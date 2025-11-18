Autorizan compra de terreno para ampliar el Aeropuerto de Isla Colón

La adquisición de estos terrenos es fundamental para ampliar la capacidad instalada del aeropuerto, lo que permitirá incrementar el número de operaciones.

El Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución No. 137-25, la adquisición de un terreno en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, para la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall. La compra, gestionada por la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), asciende a seis millones de balboas.

El terreno pertenece a Héctor Fitzgerald y está inscrito en el Folio Real No. 347 del Registro Público de Panamá, con código de ubicación 1001. Actualmente, las operaciones del aeropuerto se desarrollan dentro de esta finca, cuya propiedad total será transferida a la AAC con la compra aprobada por el Gabinete.

La finca posee una extensión de trece hectáreas, nueve mil novecientos ochenta y ocho metros cuadrados y seiscientos dieciocho decímetros cuadrados (13 Has + 9,988.618 m²), superficie que permitirá a la autoridad aeroportuaria ejecutar adecuaciones y mejoras estructurales en las instalaciones.

Según la AAC, la adquisición de estos terrenos es fundamental para ampliar la capacidad instalada del aeropuerto, lo que permitirá incrementar el número de operaciones simultáneas, aumentar el flujo de pasajeros y reforzar los estándares de seguridad operacional exigidos por la normativa vigente.

La ampliación también forma parte de una estrategia para impulsar a Bocas del Toro, especialmente a Isla Colón, como un destino turístico clave para el país, fortaleciendo su conectividad aérea y su competitividad regional.

Esta transacción cuenta con el respaldo formal de la Junta Directiva de la AAC, otorgado mediante la Resolución No. 14 del 16 de abril de 2025.