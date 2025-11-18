Especialistas internacionales impulsan la cirugía torácica avanzada en Panamá

Su visita marca un avance significativo en la adopción de técnicas mínimamente invasivas que han revolucionado la práctica quirúrgica a nivel mundial.

Ciudad de Panamá/Especialistas internacionales en cirugía torácica se encuentran en Panamá para fortalecer las capacidades médicas del país mediante la capacitación y la realización de procedimientos de alta complejidad en el Centro Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud.

Su visita marca un avance significativo en la adopción de técnicas mínimamente invasivas que han revolucionado la práctica quirúrgica a nivel mundial.

Los expertos recordaron que fue en Panamá, en 2010, donde se creó la técnica Uniportal VATS, un método que permite operar a través de una única incisión de tres centímetros, sin necesidad de aperturas adicionales.

“Esto cambió el paradigma a nivel mundial, la forma de operar, y ahora es una técnica implantada prácticamente en todos los países donde se realiza cirugía torácica”, destacaron.

Posteriormente, en 2021, los especialistas dieron un paso más al desarrollar la técnica Uniportal RATS, que combina el acceso por una sola incisión con la tecnología robótica para lograr intervenciones aún más precisas. Ambas técnicas han sido adoptadas ampliamente por centros quirúrgicos especializados alrededor del mundo.

Durante esta sesión de formación en la Ciudad de la Salud, se seleccionaron tres casos clínicos de alta complejidad: dos relacionados con cáncer de pulmón, uno en el lóbulo superior derecho y otro en el lóbulo inferior izquierdo, y un tercer caso correspondiente a un tumor dentro de un bronquio. Este último procedimiento, conocido como bronquial sleeve, será realizado por primera vez en Panamá utilizando la técnica Uniportal RATS, lo que representa un hito para la cirugía torácica nacional.

“Esto nos permite, además del beneficio estético, ofrecer una recuperación más rápida y menos dolor para el paciente”, explicaron los especialistas, subrayando el impacto que estas técnicas tienen en la calidad de vida postoperatoria.

Los expertos también resaltaron la infraestructura del complejo hospitalario, destacando la importancia del intercambio de conocimientos para continuar elevando el nivel de la cirugía torácica en el país.

“La estructura de la Ciudad de la Salud es fantástica, realmente disruptiva. Ver operar a Diego Rivas siempre es un placer; ya he estado en campo quirúrgico con él años atrás y siempre se aprende algo nuevo”, expresaron.