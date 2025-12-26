Incendio de herbazal consume más de 9 hectáreas en área cercana al Parque Nacional Volcán Barú
El siniestro se extendió por alrededor de siete horas, tiempo durante el cual personal del Cuerpo de Bomberos logró contener el fuego y evitar que ingresara al área protegida del parque nacional. La vegetación afectada correspondió principalmente a herbazales, informaron las autoridades.
Barú, Chiriquí/Un incendio de herbazales afectó cerca de 10 hectáreas la tarde del jueves 25 de diciembre en la comunidad de Los Cantares, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, en un área próxima al Parque Nacional Volcán Barú.