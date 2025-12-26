Incendio de herbazal consume más de 9 hectáreas en área cercana al Parque Nacional Volcán Barú

El siniestro se extendió por alrededor de siete horas, tiempo durante el cual personal del Cuerpo de Bomberos logró contener el fuego y evitar que ingresara al área protegida del parque nacional. La vegetación afectada correspondió principalmente a herbazales, informaron las autoridades.