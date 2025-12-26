Conductores morosos tienen hasta el 30 de diciembre para regularizar deudas con la ATTT

Durante estas fechas, los conductores con saldos pendientes pueden acogerse a un descuento del 10%, siempre que acudan de manera presencial a una agencia de la ATTT para formalizar el trámite.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hasta el próximo 30 de diciembre, los conductores morosos podrán regularizar sus deudas mediante arreglos de pago ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en todas sus sedes a nivel nacional, como parte de un periodo de gracia que mantiene vigente la entidad.

Durante estas fechas, los conductores con saldos pendientes pueden acogerse a un descuento del 10%, siempre que acudan de manera presencial a una agencia de la ATTT para formalizar el trámite. La medida busca facilitar la regularización del estatus económico de los conductores ante la institución.

Para acceder al arreglo de pago, cada conductor debe realizar un abono inicial del 30% del monto total adeudado. De acuerdo con cifras oficiales, miles de conductores aún se mantienen en condición de morosidad con la institución de tránsito.

La ATTT explicó que desde el mes de julio se han desarrollado campañas de recuperación de morosidad, luego de identificar que la deuda acumulada por infracciones de tránsito alcanzaba los 59.4 millones de dólares.

Según estimaciones de la institución, hasta el momento se han logrado recaudar cerca de 9 millones de dólares del total adeudado. No obstante, se informó que se mantiene en curso una auditoría, con el objetivo de determinar el monto real pendiente de cobro, tomando en cuenta factores como el fallecimiento de algunos conductores.

Durante este año, la entidad ha habilitado varios periodos de gracia para facilitar el cumplimiento de las obligaciones económicas, por lo que instó a los conductores a aprovechar los últimos días de diciembre para ponerse al día.

Con información de Luis Alberto Jiménez