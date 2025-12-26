Instalan válvulas en Las Tablas para avanzar en la desinfección de tuberías en la región de Azuero

El Idaan informó que estas acciones forman parte de un plan de perfeccionamiento del sistema de distribución, que se ejecuta de manera progresiva en toda la región de Azuero, con el objetivo de garantizar la calidad del agua potable.

Las Tablas, Los Santos/Funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) continúan este viernes 26 de diciembre con trabajos técnicos en el puente sobre la quebrada La Ermita, en Las Tablas, como parte del plan de desinfección de tuberías que se desarrolla en la región de Azuero.

Las labores incluyen la instalación de válvulas en este sector, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable y preparar las líneas de conducción para el proceso de desinfección que se ejecutará en los distritos de Las Tablas, Guararé y Los Santos.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, los trabajos se iniciaron desde horas tempranas de la mañana y se mantendrán hasta las 4:00 de la tarde, lo que ha generado afectaciones en el suministro de agua en algunos sectores durante el desarrollo de las labores.

El Idaan informó que estas acciones forman parte de un plan de perfeccionamiento del sistema de distribución, que se ejecuta de manera progresiva en toda la región de Azuero, con el objetivo de garantizar la calidad del agua potable.

En cuanto al proceso de desinfección, la institución señaló que, si no se registran inconvenientes o retrasos en la instalación de los accesorios, se procederá con la desinfección de las líneas de conducción, iniciando por la línea principal que va desde la planta potabilizadora hacia el distrito de Las Tablas, que será la primera zona intervenida.

Paralelamente, el Idaan mantiene un monitoreo constante de la calidad del agua en sectores como Llano de Piedras, a la espera de los resultados emitidos por un laboratorio privado certificado, que determinará si el agua es apta para el consumo humano.

La directora regional del Idaan en la provincia de Los Santos informó que los días 5 y 6 de enero se dará inicio al proceso de desinfección de la tubería principal proveniente de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, la cual recorre los distritos de Los Santos, Guararé y Las Tablas, marcando así el inicio formal del período de desinfección de tuberías en la provincia.

Información de Eduardo Vega

