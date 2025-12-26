Continúan trabajos del Idaan en planta potabilizadora de Pacora; suministro podría regresar en la noche

El Idaan recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución de estos trabajos mientras continúan las labores de modernización en la planta.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realiza trabajos de modernización en la planta potabilizadora Centenario de Pacora, desde horas de la mañana y que continúan en desarrollo.

De acuerdo con Isaac González, gerente metropolitano del Idaan, los trabajos consisten en el cambio del centro de control de motores, un sistema que había cumplido su vida útil, ya que era de la época en que la planta fue construida. Con esta intervención, se busca mejorar el desempeño energético y eléctrico de la instalación, permitiendo un funcionamiento más eficiente de las bombas.

El ingeniero explicó que se trata de una actualización tecnológica, más que de labores de mantenimiento, con el objetivo de contar con una planta más moderna que garantice un mejor servicio a las comunidades que dependen de esta potabilizadora.

La planta Centenario de Pacora abastece a más de 100 mil personas, incluyendo sectores como Pacora Centro, Montemadero, Condado Real y Las Garzas, entre otras áreas dentro de su zona de influencia, las cuales se mantienen afectadas por el suministro durante la ejecución de los trabajos.

Según dijo González, se espera que los motores queden habilitados durante el transcurso del día, y que, una vez culminadas las labores y con el tanque de recuperación de agua potable lleno, el servicio comience a restablecerse de manera progresiva durante horas de la noche en las comunidades mencionadas.

El Idaan recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución de estos trabajos mientras continúan las labores de modernización en la planta.

