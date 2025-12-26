Negligencia en el Hospital Nicolás Solano: Tres médicos imputados por homicidio tras muerte de una joven en 2021

La Fiscalía sustentó los elementos de convicción logrando que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y emitiera la medida cautelar de suspensión del cargo para dos de estos tres médicos.

Tres médicos que laboraban en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera fueron imputados por el delito de homicidio culposo por un caso de negligencia médica que data del año 2021.

Tras el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, mediante la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de Panamá Oeste, logró la imputación de cargos para estos ciudadanos.

El fiscal de la causa sustentó los elementos de convicción logrando que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y emitiera la medida cautelar de suspensión del cargo para dos de estos tres médicos.

Además, la Fiscalía mantiene orden de aprehensión para dos médicos más vinculados a este caso.

La investigación inició por un hecho ocurrido entre el 17 y el 22 de abril del año 2021, cuando una joven ingresó al centro hospitalario con fiebre y dolores de cabeza, y posteriormente falleció por negligencia médica.

