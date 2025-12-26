Policía Nacional reporta aprehensiones, homicidios y víctimas por accidentes viales durante la Navidad

En materia de tránsito, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reportó 741 infracciones , principalmente por exceso de velocidad y conducción en estado de embriaguez .

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de las celebraciones de Navidad, la Policía Nacional mantiene activos sus operativos de seguridad para garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana, informó el subcomisionado Joel Hurtado, durante un balance de las últimas 48 horas.

Según el reporte oficial, como parte del operativo de control y contención de fin de año 2025, las autoridades han desplegado recursos en áreas comerciales, bancarias, residenciales y vías principales, con énfasis en seguridad ciudadana y vial.

Como resultado de estas acciones, la Policía Nacional logró la aprehensión de 191 personas vinculadas a diversos delitos, además de la incautación de 11 armas de fuego, 199 municiones, dinero en efectivo y 240 paquetes de sustancias ilícitas, estos últimos decomisados en la provincia de Los Santos.

Hechos de sangre bajo investigación

El subcomisionado Hurtado confirmó que durante el período festivo se han registrado hechos violentos con saldo fatal, incluyendo cuatro casos en el área metropolitana y un homicidio en Puerto Caimito, distrito de La Chorrera. En todos los casos, las autoridades han logrado aprehender a presuntos responsables y mantienen las investigaciones en curso.

Puedes leer: Tres personas fueron rescatadas en playa La Barqueta tras ser arrastradas por fuertes olas

De acuerdo con la Policía, los móviles identificados incluyen un caso por robo, mientras que los demás estarían relacionados con riñas entre vecinos y rencillas personales, descartando por el momento vínculos directos con crimen organizado.

Disparos al aire y fiestas clandestinas

Hurtado también se refirió a los disparos al aire registrados durante celebraciones, una práctica que ha generado preocupación tras reportes de personas afectadas, incluyendo el caso de una menor rozada por una bala en la provincia de Colón.

La Policía indicó que mantiene operativos conocidos como “apaga fuego”, enfocados en la atención de fiestas clandestinas o “parking” sin permisos, donde suelen originarse este tipo de incidentes. Aunque reconocen la dificultad para ubicar a los responsables, reiteraron que la respuesta oportuna ayuda a prevenir tragedias.

Delitos comunes y recomendaciones

En cuanto a los delitos de hurto y robo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no manejar grandes sumas de dinero, evitar exhibir objetos de valor y no dejarlos visibles dentro de los vehículos, especialmente en esta temporada donde hay mayor movimiento comercial tras el pago de décimos y bonos.

Te puede interesar: Cuatro vehículos se incendian en sótano de Vivendi Towers; familias fueron evacuadas

Balance vial: tres víctimas fatales

En materia de tránsito, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reportó 741 infracciones, principalmente por exceso de velocidad y conducción en estado de embriaguez. Además, 105 vehículos fueron removidos con grúa y se registraron tres víctimas fatales: una por vuelco y dos por colisión.

Las autoridades reiteraron el llamado a designar un conductor responsable y recordaron que un vehículo puede convertirse en un arma letal si no se conduce con responsabilidad.

Operativos continuarán en Año Nuevo

Finalmente, la Policía Nacional confirmó que los operativos preventivos y represivos se mantendrán de forma permanente durante las festividades de fin de año, incluyendo allanamientos y diligencias judiciales, con el objetivo de cerrar el 2025 en un ambiente de paz, orden y convivencia sana.