Tres personas fueron rescatadas en playa La Barqueta tras ser arrastradas por fuertes olas

Las autoridades recordaron que la prevención es un factor determinante para evitar accidentes y tragedias, e insistieron en que adoptar conductas responsables permite disfrutar de forma segura de los espacios recreativos y proteger la vida.

Tres ciudadanos que estaban siendo arrastrados por fuertes olas en una playa La Barqueta fueron rescatados por agentes del Servicio Nacional Aeronaval y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el reporte oficial, el rescate se ejecutó de manera rápida y oportuna, lo que permitió poner a salvo a las personas afectadas antes de que la situación se agravara. Tras ser rescatados, los ciudadanos fueron evaluados en el lugar por el personal de emergencia, confirmándose que no presentaban lesiones de gravedad.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre las unidades aeronavales y el Sinaproc fue clave para el éxito de la operación, especialmente ante las condiciones marítimas adversas registradas en la zona.

Ante este incidente, el Servicio Nacional Aeronaval reiteró su llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución durante la temporada, particularmente al visitar playas y áreas costeras. Entre las recomendaciones se incluye respetar las señales de advertencia, evitar ingresar al mar cuando se presenten fuertes oleajes o corrientes peligrosas, y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad.

El Senan y el Sinaproc mantienen operativos de vigilancia y respuesta en distintos puntos del país, especialmente durante fechas de alta afluencia a las costas, con el objetivo de salvaguardar a nacionales y visitantes.