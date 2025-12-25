15 heridos en accidente de tránsito en Chepo

Unas 15 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado la tarde de este 25 de diciembre en la carretera Panamericana, a la altura del puente sobre el río Mamoní, en el distrito de Chepo.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el coronel del Cuerpo de Bomberos Ángel Delgado, el siniestro involucró a un autobús de la ruta Cañita–Panamá y a un vehículo particular. Los heridos fueron atendidos inicialmente por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y posteriormente trasladados a un centro médico.

El conductor del automóvil particular fue el primero en recibir atención médica, al presentar lesiones de mayor consideración.

Las autoridades indicaron que aún se espera conocer el estado de salud exacto de todas las personas involucradas, por lo que permanecen a la espera del informe médico oficial.

En desarrollo...