Mulino felicita a Nasry Asfura, nuevo presidente electo de Honduras

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió este jueves sus felicitaciones al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras su proclamación oficial como ganador de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

En un mensaje difundido en redes sociales, Mulino expresó: “Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región”, destacando la importancia de fortalecer la cooperación bilateral entre Panamá y Honduras en temas de desarrollo, seguridad y economía.

Nasry “Tito” Asfura, un político conservador de 67 años, fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) después de una larga espera de 24 días marcada por un conteo estrecho y acusaciones de irregularidades. Asfura obtuvo aproximadamente 40,26 % de los votos, según los datos oficiales, frente a su rival más cercano, el también conservador Salvador Nasralla del Partido Liberal, quien alcanzó cerca del 39,54 %.

Asfura es miembro del Partido Nacional de Honduras, una fuerza política tradicionalmente conservadora en el país centroamericano. Su victoria representa un retorno al poder de ese partido tras varios años de gobierno de la izquierda bajo la presidencia de Xiomara Castro.

Durante la campaña electoral, Asfura contó con el respaldo público del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien destacó su alineación con políticas de seguridad, combate al narcotráfico y la defensa de la libertad. Trump incluso condicionó parte del apoyo externo al resultado electoral y llamó a los votantes hondureños a respaldar al candidato del Partido Nacional.

La felicitación de Panamá se suma a una serie de mensajes de reconocimiento internacional al nuevo presidente electo hondureño.