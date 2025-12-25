Anuncian suspensión temporal del suministro de agua en sectores de Panamá Este

Las labores se desarrollarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., periodo durante el cual se registrará la falta temporal del suministro de agua.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este viernes 26 de diciembre de 2025 se realizará la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de abastecimiento en Panamá Este.

De acuerdo con la entidad, las labores se desarrollarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., periodo durante el cual se registrará la falta temporal del suministro de agua potable en varias comunidades del sector.

Entre las áreas afectadas se encuentran Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas, Tataré, Pacora, San Diego, Tanara, así como Paso Blanco 1 y 2 y sectores aledaños.

El Idaan exhortó a los residentes de estas zonas a tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con antelación para cubrir sus necesidades básicas mientras se ejecutan los trabajos.