San Miguelito contará con un presupuesto de $45 millones para 2026

El acuerdo establece que la vigencia fiscal del presupuesto municipal se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 , periodo durante el cual se regirán las finanzas del Municipio de San Miguelito.

San Miguelito/Un día después de ser aprobada por el Consejo Municipal, fue publicada en la Gaceta Oficial la Resolución N.º 80, mediante la cual se oficializa el Presupuesto Municipal del distrito de San Miguelito para la vigencia fiscal 2026, que asciende a $45,433,522.

De acuerdo con el documento oficial, el presupuesto fija y autoriza las asignaciones de ingresos y gastos que regirán la gestión financiera del municipio, bajo principios orientados a maximizar la eficiencia en el uso de los recursos municipales, mejorar la eficacia en los procesos de decisión y promover una gestión transparente que fomente la participación ciudadana.

Asimismo, se dispone que todas las operaciones presupuestarias deberán ser estimadas, asignadas, contabilizadas y reportadas utilizando la moneda oficial de la República de Panamá, garantizando uniformidad y claridad en la administración financiera.

En cuanto al monto global, el presupuesto municipal fue aprobado por un total de $45,433,522. Este monto deberá mantenerse bajo el principio de equilibrio financiero, igualando la estimación de los ingresos con la autorización máxima de los gastos que podrán comprometerse durante el periodo fiscal correspondiente.