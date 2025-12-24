Corte admite amparo de garantías presentado por José Gabriel Carrizo contra acciones de la Contraloría

Mediante esta acción legal, Carrizo busca que se declaren nulas las actuaciones ejecutadas por la Contraloría General de la República , específicamente las contenidas en la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ del 22 de octubre de 2025

Panamá/La Corte Suprema de Justicia admitió una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, la cual quedó bajo la ponencia de la magistrada presidenta María Eugenia López Arias, según se informó este lunes.

Mediante esta acción legal, Carrizo busca que se declaren nulas las actuaciones ejecutadas por la Contraloría General de la República, específicamente las contenidas en la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ del 22 de octubre de 2025, a través de la cual se ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias a su nombre.

La medida, ordenada por el Contralor Anel Flores, se da en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado, relacionada con el período en el que Carrizo ejerció como vicepresidente de la República, entre 2019 y 2024,.

De acuerdo con la resolución, el valor de los bienes y fondos sujetos a secuestro podría ascender hasta 1.3 millones de dólares, y que la medida podría ampliarse a vehículos, plazos fijos, valores, depósitos bancarios y otras propiedades que eventualmente se determinen vinculadas al exvicepresidente.

Además, detalla que entre los bienes afectados figuran cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, así como vehículos y posibles créditos contra el Estado.

Con la admisión del amparo, corresponderá a la magistrada López elaborar un proyecto de fallo que deberá llevar a votación del pleno de la Corte para determinar si las actuaciones de la Contraloría se ajustaron a los derechos y garantías fundamentales invocados por la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Pedro Meilán.