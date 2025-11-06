Contraloría ordena secuestro de bienes del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

La medida forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado , según confirmaron, a este medio, fuentes cercanas al político .

Panamá/La Contraloría General de la República ordenó este jueves 11 de noviembre el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien ejerció funciones durante el periodo 2019–2024.

La medida forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, según confirmaron fuentes cercanas al político. Hasta el momento, no se ha revelado la cuantía de los bienes secuestrados.

Cabe señalar que Carrizo también es investigado también por el Ministerio Público, donde existen dos causas en curso relacionadas con presuntas irregularidades durante su gestión.

Este es el segundo caso de alto perfil que involucra a un miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el que la Contraloría, bajo la administración de Anel 'Bolo' Flores, ordena el secuestro de bienes.

Información en desarrollo.