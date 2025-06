Parlacen cierra sesión sin juramentar a Cortizo y Carrizo

Panamá/Después de nueve meses de un primer intento, este miércoles 25 de junio, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) celebró su sesión ordinaria del mes de junio, y entre los puntos en agenda se contempla la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente y excandidato presidencial José Gabriel Carrizo como diputados de este organismo regional.

No obstante, la votación no se realizó antes de que la sesión fuera concluida, tal y como lo advirtieron fuentes del Parlacen a este medio, pues los esfuerzos del pleno estarían centrados en decidir si emiten o no un pronunciamiento sobre la incorporación del Parlamento del Reino de Marruecos como Estado observador ante el Parlacen.

La solicitud fue incluida en el penúltimo punto de la agenda de la sesión de hoy.

Sin embargo, el partido Realizando Metas (RM), que dirige el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, no quiere correr riesgos y ya dejó clara su posición mediante un comunicado en el que informa que ha instruido a sus diputados a votar en contra o abstenerse en caso de que la votación se lleve a cabo.

El incumplimiento de esta directriz partidaria acarreará consecuencias disciplinarias graves contra los diputados RM que no cumplan con esta decisión política que podrían implicar la revocatoria del mandato”, se lee en el comunicado.

El primer intento

Cortizo y Carrizo solicitaron su juramentación ante el Parlacen el año pasado, y aunque inicialmente el foro regional optó por ignorarlos, el tema fue finalmente incluido en la agenda de hoy.

En octubre pasado, ocho diputados panameños del Parlacen se pronunciaron en contra de dicha solicitud, calificándola como una “pretensión inoportuna y desafortunada” para el país. No obstante, aclararon que no desconocen el derecho que ambos tienen según el Tratado Constitutivo del Parlacen.

Ese mismo mes, el 17 de octubre, el abogado y exembajador Guillermo Cochez presentó una denuncia penal contra Cortizo por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. Según explicó, la denuncia está relacionada con el desembolso de al menos $711,288.64 para pagar cirugías bariátricas a 46 personas durante su administración.

Ese mismo día, el entonces procurador Javier Caraballo informó que en su despacho existían dos denuncias contra Carrizo.

Fuentes del Parlacen han dicho a TVN-2.com que, de concretarse la juramentación de Cortizo y Carrizo, el acto podría replicar lo sucedido con los hermanos y hoy diputados Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, cuya incorporación fue avalada por la junta directiva del organismo mediante una sesión solemne que no requería quórum.

La diferencia esta vez es que Panamá ya no ostenta la presidencia de la junta directiva del Parlacen, cargo que actualmente ocupa Nicaragua.

Aunque los diputados del Parlacen deben pasar por un proceso de elección interna en sus países, el Tratado Constitutivo del Parlacen otorga automáticamente una curul al presidente y al vicepresidente salientes.

Por ahora, Cortizo y Carrizo estarían liderando negociaciones intensas para poder juramentarse.

Lista de diputados principales y suplentes

Realizando Metas

Carlos Outten - Ricardo Martinelli Linares Giselle Burillo - Luis Martinelli Linares José Ramos - Alma Lorena Cortés Dorindo Cortez - David Ochy Jaime Ford - Bayardo Martínez Alma Rodríguez - David Reyes Augusto Batista - César Zapata Muñoz Virgilio Moreno - Héctor Santos Rudas Rodrigo Farrugia - Mercedes González

Partido Popular

Cirilo Salas - Bernardino González Lesly Ariel Miranda - Nelson Solís Eric Villarreal - Otilia Beker Katiuska Farlanes - José Gil Luis Castillo Ruiz - Mayra Rivera

Libre postulación

Rubén Darío Campos - Astrid Austin Querube Henríquez - Felipe Chen

Partido Revolucionario Democrático

Benicio Robinson - Ernestina Morales

Partido Panameñista

Juan Carlos Varela - Itzi Atencio

Partido Alianza

Jackeline Muñoz - Honorio Quesada

Partido Molirena

Rachel González - Mayling González

Los diputados del Parlacen gozan de los mismos privilegios e inmunidades que los diputados de la Asamblea Nacional, según lo establecido en el artículo 27 del Tratado Constitutivo de ese organismo.

Panamá paga anualmente entre $1 millón y $2 millones por ser miembro de este foro regional, que internamente en el país es fuertemente rechazado. Incluso, hay voces que piden que dejemos de pertenecer al Parlacen.