Brillo, lentejuelas y estilo propio marcan las tendencias de moda para despedir el 2025

Comerciantes y asesores de moda señalan que los vestidos cortos, sobre todo en tonos negros y plateados, figuran entre las opciones más solicitadas en esta temporada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El brillo y las lentejuelas vuelven a imponerse como protagonistas en los atuendos de fin de año, especialmente entre las mujeres que buscan despedir el 2025 y recibir el 2026 con elegancia y estilo.

Así lo confirman comerciantes y asesores de moda, quienes señalan que los vestidos cortos, sobre todo en tonos negros y plateados, figuran entre las opciones más solicitadas en esta temporada. En distintos comercios del país, las vitrinas reflejan una amplia variedad de propuestas. Vestidos con lentejuelas, prendas con destellos sutiles y conjuntos llamativos lideran las preferencias, aunque también hay espacio para opciones más sobrias, con colores lisos y detalles brillantes discretos.

Algunas clientas optan por vestidos tradicionales con un toque de brillo, mientras que otras prefieren pantalones anchos combinados con camisas cortas y relucientes, ideales para quienes buscan un look moderno y cómodo sin perder elegancia. Según comerciantes consultadas por este medio, las lentejuelas, los tirantes finos, los shorts y los pantalones llamativos forman parte de las prendas más buscadas para las celebraciones de Año Nuevo.

El especialista y asesor de moda Roberto Bonner explicó que, aunque el brillo domina las tendencias, no todas las personas deben seguir una moda de forma estricta. A su vez, habló de la importancia de adaptar las prendas al cuerpo y la personalidad de cada quien. Bonner también destacó la vigencia del animal print, un estilo que, según dijo, reaparece cada año en distintas versiones.

Estampados de tigre y culebra se mantienen como una opción recurrente para las fiestas de fin de año, presentes en diversas tiendas y colecciones. El experto invitó a las personas a construir su propio estilo, combinando prendas que ya tengan en su clóset con piezas nuevas. Señaló que las personas no tienen que seguir lo que usa todo el mundo, por lo que pueden crear su propia tendencia.

La moda de fin de año no es exclusiva de las damas. Entre los caballeros también hay interés por verse bien para recibir el nuevo año. Algunos optan por pantalones cortos con diseños, camisas de rayas, estampados llamativos y mangas cortas, una elección influenciada por el clima cálido.

Colores como blanco y negro siguen siendo clásicos entre los hombres, aunque muchos se inclinan por prendas frescas y cómodas. Al final, el color, el costo y el estilo dependen del gusto personal, pero si algo comparten quienes salen de compras en estas fechas es el deseo de recibir el Año Nuevo elegantes, bien presentados y listos para emprender nuevas aventuras en 2026.

Con información de Hellen Concepción