Mercado San Felipe Neri permanecerá cerrado por jornada de limpieza el próximo lunes 5 de enero

Esta medida forma parte de los esfuerzos continuos por garantizar espacios más seguros, higiénicos y adecuados tanto para los comerciantes como para los visitantes.

Mercado San Felipe Neri
Mercado San Felipe Neri / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
29 de diciembre 2025 - 16:31

Ciudad de Panamá/El Mercado San Felipe Neri suspenderá sus actividades este lunes 5 de enero debido a una jornada de limpieza y fumigación profunda, informó la Alcaldía de Panamá a través de un aviso oficial.

La medida forma parte de las acciones de mantenimiento e higiene que se realizan de manera periódica en los mercados municipales, con el objetivo de garantizar condiciones sanitarias adecuadas tanto para los comerciantes como para los visitantes.

Según el comunicado, el mercado permanecerá cerrado mientras se desarrollan los trabajos, que incluyen limpieza general de las instalaciones y fumigación para el control de plagas.

La Dirección de Mercados agradece la comprensión de la ciudadanía y exhorta a los usuarios a planificar con anticipación sus compras, tomando en cuenta la suspensión temporal de actividades el día señalado.

Mercado San Felipe Neri permanecerá cerrado el lunes 5 de enero
Mercado San Felipe Neri permanecerá cerrado el lunes 5 de enero / Alcaldía de Panamá

