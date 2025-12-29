Ifarhu iniciará el 5 de enero la recepción de trámites para créditos educativos

Godoy recordó a la población que estos préstamos están dirigidos a estudios de nivel primario, secundario y superior , incluyendo licenciaturas y programas de maestría .

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, explicó que los trámites y la entrega de documentos para la aplicación a los créditos y préstamos educativos que otorga la institución comenzarán a recibirse a partir del próximo lunes 5 de enero.

Godoy recordó a la población que estos préstamos están dirigidos a estudios de nivel primario, secundario y superior, incluyendo licenciaturas y programas de maestría.

A partir del 5 de enero se inicia el trámite de aprobación y otorgamiento de nuevos créditos, tanto para primaria, secundaria y universidad, en instituciones oficiales, particulares e incluso para estudios en el extranjero”, detalló.

El director precisó que, en esencia, el crédito educativo cubre principalmente el costo de la colegiatura, así como otros gastos asociados a la formación académica. “No solamente es la colegiatura; también se pueden incluir gastos de transporte y alimentación. A nivel internacional, incluso se contemplan requisitos adicionales como pasantías, el período de inicio y culminación de la carrera”, explicó.

Godoy añadió que, entre los requisitos solicitados, se incluye la presentación de un fiador, como garantía para asegurar el recobro del préstamo, y señaló que se espera que estos trámites puedan iniciarse de forma regular a nivel nacional.

De acuerdo con el director del Ifarhu, para este período se prevé la entrega de entre 10 y 15 millones de balboas en préstamos educativos, con el objetivo de que más personas puedan acceder a diferentes niveles y modalidades de estudio.

Con información de Jorge Quirós.