Dos nuevos magistrados llegarán a la Corte y podrían definir la presidencia del Órgano Judicial

Panamá/La elección de la nueva junta directiva del Órgano Judicial tendrá este año un elemento adicional: la participación de dos nuevos magistrados, cuyos votos podrían inclinar la balanza en una decisión clave para el rumbo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El próximo 2 de enero, el pleno de la CSJ escogerá a su nueva directiva, justo el mismo día en que Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén asumirán formalmente sus cargos como magistrados, tras ser designados por el presidente José Raúl Mulino y ratificados posteriormente por la Asamblea Nacional.

Agurto Ayala irá a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén será parte de la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Russo. Ambos fueron nombrados en septiembre y su llegada introduce un nuevo factor en la votación interna del máximo tribunal.

Entre la reelección y una aspiración latente

De acuerdo con fuentes judiciales, serán precisamente estos dos nuevos magistrados quienes podrían definir si la actual presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, logra mantenerse en el cargo. López Arias, quien ya fue reelecta en su momento, tendría la intención de buscar nuevamente la presidencia. Actualmente, el vicepresidente del órgano judicial es el magistrado Carlos Alberto Vásquez, mientras que Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil, también aspiraría a dirigir la Corte.

La gestión de López Arias ha estado marcada por una serie de cuestionamientos ciudadanos, que diversos sectores han calificado como una desconexión con la realidad nacional. Entre los episodios más señalados figura la aprobación de un aumento salarial de 4 mil dólares, que elevaría la remuneración de los magistrados a 14 mil dólares mensuales. Aunque el incremento fue frenado para el pleno de la Corte tras las críticas públicas, la medida abrió la puerta para que otros magistrados solicitaran ese ajuste.

A ello se suman la creación de un fondo especial de retiro para magistrados y el alquiler de un vehículo blindado por 70 mil dólares, decisiones que profundizaron el malestar ciudadano. Asimismo, persisten reclamos por el letargo en la publicación de fallos judiciales, incluso en temas de alta trascendencia nacional.

Despedida con medalla

En medio de este contexto, los magistrados salientes Cecilio Cedalise y Ángela Russo se despidieron del Órgano Judicial con una condecoración institucional. El pasado 26 de diciembre, el pleno de la Corte les otorgó la medalla Carlos A. Mendoza, días antes de que concluyera su período de 10 años, el próximo 31 de diciembre.

El acto fue encabezado por la presidenta del tribunal, María Eugenia López Arias, quien destacó la trayectoria de ambos juristas.

En la vida institucional de la Corte Suprema de Justicia existen momentos que trascienden lo formal para convertirse en expresiones de gratitud y reconocimiento. Hoy es uno de esos momentos en los que esta alta Corporación distingue a juristas cuya labor ha dejado una huella indeleble en la jurisprudencia nacional y en la confianza ciudadana en la Justicia”, expresó.

Durante su discurso, López Arias manifestó que las trayectorias profesionales de Ángela Russo de Cedeño y Cecilio Antonio Cedalise Riquelme constituyen “un valioso legado para la administración de justicia y para las presentes y futuras generaciones de servidores judiciales”.