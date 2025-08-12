Corte suspende jubilaciones especiales para los magistrados del pleno; se mantienen para jueces

Ciudad de Panamá/El pleno de la Corte Suprema de Justicia realizó una reunión extraordinaria este martes 12 de agosto para abordar el acuerdo que crea el fondo especial de retiro para jueces y magistrados, que ha desatado polémica y rechazo por diversos sectores de la sociedad civil y de otros órganos del Estado.

A las 9:40 p.m., la secretaria de la Corte Suprema, Yanixsa Yuen, anunció que el acuerdo del plan de retiro se suspende solo para los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia; se mantiene para jueces y magistrados de tribunales superiores.

El comunicado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia señala que son conscientes de las críticas que ha generado el Acuerdo N°407 de 18 de julio de 2024, por el cual se crea un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial, publicado en la Gaceta Oficial N.° 30340-C el día 8 de agosto de 2025.

Estas fueron las consideraciones expuestas por el Pleno de la Corte en su comunicado:

El Órgano Judicial no tiene un régimen de jubilación especial, pues estamos sometidos a las mismas condiciones y requisitos de jubilación: edad requerida, cuotas y tope de jubilación de la Caja de Seguro Social.

pues estamos sometidos a las mismas condiciones y requisitos de jubilación: edad requerida, cuotas y tope de jubilación de la Caja de Seguro Social. El método empleado en el Acuerdo es respetuoso de la Constitución Política y de la Ley; además, se trata de una medida que busca reconocer y dignificar la labor de jueces y magistrados , quienes brindan un valioso servicio al país; por lo tanto, merecen respeto y mejores condiciones laborales.

, quienes brindan un valioso servicio al país; por lo tanto, merecen respeto y mejores condiciones laborales. Rechazamos todo irrespeto e injerencia de otros Órganos del Estado en los asuntos que únicamente competen al Órgano Judicial.

La autonomía e independencia de este Órgano del Estado, que siempre ha sido respetuosa de la libertad de expresión y de pensamiento, constituye un eje de la convivencia pacífica, por lo que rechazamos la diatriba, los ataques personales, la burla vacía y la desinformación del contenido del Acuerdo . Como, por ejemplo, que la compensación es exclusiva para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es cierto; y que es de B/14,000.00, lo cual tampoco es cierto, afirmaciones estas que no construyen propuestas ni soluciones, sino que generan zozobra, no propician la paz, el respeto y la tolerancia.

. Como, por ejemplo, que la compensación es exclusiva para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es cierto; y que es de B/14,000.00, lo cual tampoco es cierto, afirmaciones estas que no construyen propuestas ni soluciones, sino que generan zozobra, no propician la paz, el respeto y la tolerancia. Exigimos el mismo trato respetuoso y de altura que siempre dispensamos a todos por igual.

El comunicado finaliza con la decisión de suspender "para los magistrados y magistradas que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la compensación de retiro".

El comunicado tiene la firma de María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Nota relacionada: Chapman pide a magistrados 'reconsiderar' aumentos salariales y jubilaciones especiales

El fondo de retiro

El pasado viernes, la Corte publicó en la Gaceta Oficial el Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, que crea un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial. Según la medida, de los 519 jueces y magistrados, alrededor de 133 (26 %) cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación.

Magistrados de Tribunales Superiores: 60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS. Jueces de Circuito: 50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS. Jueces Municipales: 40 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

El pasado lunes, la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López se limitó a anunciar que se realizará una conferencia de prensa para explicar el tema y aseguró que “no se trata de un aumento de jubilados”.

Presidenta de la Corte evita responder sobre jubilación especial para magistrados y jueces

Muestras de rechazo

Esta resolución llega apenas cuatro meses después de que el pleno de la Corte, por insistencia, obligara a la Contraloría General de la República —a cargo de Anel Bolo Flores— a refrendar un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados. En ese momento, el contralor calificó el ajuste como “muy inconveniente”, advirtiendo que representaba un aumento del 66 % en los ingresos, elevando el salario mensual a $14,000 (incluyendo sueldo base y gastos de representación). El incremento implica un gasto anual aproximado de un millón de dólares para el Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó su rechazo al fondo de jubilación especial para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que les permite retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de retiro, y al aumento salarial de los magistrados del Tribunal Electoral.

El titular del MEF señaló que han estado gestionando activamente el control de la planilla, tanto en número de personas como en montos, logrando reducciones a la fecha. Por ello, pidió a ambas entidades que reconsideren tanto el aumento salarial como las jubilaciones especiales recientemente aprobadas.

Precisamente, sobre la resolución de aumento salarial establecida por la Corte, se marca un precedente, y abrió la posibilidad para que otros funcionarios con cargos similares soliciten aumentos. Llámese procurador de la Nación, de la Administración, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Electoral, etc.

También lea: Contralor Flores refrenda aumento salarial a los magistrados de la Corte por 'insistencia' y 'en contra de su voluntad'

Aumenta el descontento ciudadano

Sectores empresariales y sociales han cuestionado la medida. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), presidida por Giulia De Sanctis, la consideró “imprudente, inoportuna y éticamente cuestionable”, señalando que el país enfrenta alto desempleo, tensiones fiscales y un déficit persistente, mientras miles de panameños tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) también criticó la decisión. Su representante, Guillermo Cortés, recordó que llevan años solicitando un aumento de $10 en sus pensiones sin obtener respuesta, a pesar de que la Asamblea Nacional indicó que podría darse en 2025.

Lea: Apede y Conep sobre jubilación especial para magistrados de la Corte: 'Es imprudente e inoportuna'

Por otra parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también expresó su rechazo al Acuerdo N.° 407. El gremio empresarial señaló que este beneficio constituye un privilegio injustificado en un contexto económico marcado por el desempleo, la informalidad y recientes conflictos sociales, y advirtió que destinar recursos públicos a este fin es incongruente con las necesidades prioritarias del país.

El Conep hizo un llamado a la CSJ a rectificar la medida, recordando que las decisiones institucionales deben responder al interés nacional, fortalecer la confianza ciudadana y priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.

Piden pasar ley para tumbar acuerdo

La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez sostuvo que la Corte “no puede ser juez y parte” en decisiones que les otorguen privilegios y cuestionó la legalidad de que un acuerdo administrativo prevalezca sobre la ley. Pidió que la Asamblea apruebe una norma que prohíba compensaciones o fondos no sustentados en leyes, y que el contralor no refrende pagos sin sustento legal.

También: Plan de retiro especial para magistrados y jueces podría ser eliminado por ley en la Asamblea

Por su parte, el analista político y abogado Rodrigo Noriega criticó que la Corte tardara 386 días en divulgar la información, lo que, a su juicio, demuestra falta de transparencia y desconexión con la realidad social del país, recordando además que los magistrados ya se habían otorgado un aumento salarial del 40 % a inicios de año, pasando de $10,000 a $14,000 mensuales.