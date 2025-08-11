Apede sobre jubilación especial para magistrados de la Corte: 'Es imprudente e inoportuna'

La Apede se suma a los ciudadanos y organizaciones que han estallado en rechazo a la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su enérgico rechazo al Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, que ya está en vigor y establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que alcancen la edad de jubilación podrán retirarse con el 100% de su salario.

La Apede, a cargo de Guilia De Santics, calificó esta decisión de “imprudente, inoportuna y éticamente cuestionable” y que “no es momento para este tipo de privilegios”, señalando que el país atraviesa “un periodo marcado por un elevado desempleo, tensiones fiscales y un déficit que no logra reducirse” y que “miles de panameños enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas y comunidades enteras, como las de Bocas del Toro, han sufrido pérdidas de empleo masivas”.

Aprobar un beneficio de tal magnitud envía el preocupante mensaje de que el sufrimiento ciudadano parece no ser una prioridad para la justicia”, afirmó el gremio empresarial.

La agrupación también cuestionó que “es inaceptable que estos fondos provengan del presupuesto del Estado, drenando recursos que deberían destinarse a fortalecer la administración de justicia, agilizar los procesos y garantizar un acceso más equitativo al sistema judicial” y recordó que “ningún panameño recibe una jubilación de esta naturaleza”. Agregó que “resulta aún más indignante cuando recordamos que, en este mismo periodo, los magistrados se aprobaron un aumento de salario”.

La asociación planteó que, “en lugar de cargar este gasto al erario público, lo responsable sería establecer un fondo especial de ahorro para su jubilación, financiado directamente de sus remuneraciones, sin impactar las arcas estatales”, lo que “enviaría una señal de responsabilidad y coherencia a la ciudadanía”.

En ese sentido, la Apede reiteró su llamado “a la sensatez y a la ética en la función pública”, subrayando que “mantener un Estado sostenible, justo y confiable requiere coherencia entre el discurso y la acción. Este acuerdo va en sentido contrario”.

El viernes, la Corte publicó en la Gaceta Oficial, el acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024 que establece la creación de un fondo de compensación por retiro dirigido a jueces y magistrados del Órgano Judicial. La medida señala que, de los 519 jueces y magistrados que integran el Órgano Judicial, alrededor de 133 —equivalentes al 26 %— cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación.

En el mismo se estableció que, desde el 1 de enero de 2025, los jueces y magistrados que alcancen el derecho a jubilación podrán recibir una compensación económica, calculada sobre la base del último salario devengado y complementada por la institución, luego de descontar el monto que cubra la Caja de Seguro Social (CSS).

El impacto presupuestario de la medida representa el 0.26 % del presupuesto institucional.