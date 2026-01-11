Barcelona vs Real Madrid final de la Supercopa de España resultado

Una final vibrante en Yedá marcada por el doblete de Raphinha y la intensidad de ambos equipos.

Panamá/El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid por 3-2 en un partido vibrante disputado en Yedá, Arabia Saudita.

La final fue un espectáculo de goles, intensidad y emoción, con un desenlace marcado por la brillante actuación de Raphinha, autor de dos goles que inclinaron la balanza a favor de los azulgranas.

Una primera mitad de locura

El encuentro comenzó con gran ritmo y rápidamente se convirtió en un festival de goles. Al minuto 36, Raphinha abrió el marcador para el Barcelona. El Real Madrid reaccionó con el empate de Vinícius al 45+2. Apenas dos minutos después, Robert Lewandowski devolvió la ventaja a los culés al 45+4, pero el conjunto blanco volvió a igualar gracias a Gonzalo García al 45+6.

La primera parte cerró con un emocionante 2-2, reflejo de la intensidad y la ambición de ambos equipos.

El segundo tiempo y el héroe brasileño

Tras el descanso, el partido se volvió más táctico. El Barcelona buscó controlar la posesión, mientras que el Real Madrid apostó por contragolpes rápidos. La diferencia llegó al minuto 73, cuando Raphinha volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la final, convirtiéndose en la gran figura del encuentro y asegurando el título para los azulgranas.

Estadísticas principales del partido

Goles esperados (xG): Barcelona 2.60 – Real Madrid 1.38 Posesión de balón: Barcelona 68% – Real Madrid 32% Disparos totales: Barcelona 16 – Real Madrid 13 Tiros a portería: Barcelona 7 – Real Madrid 10 Grandes ocasiones: Barcelona 4 – Real Madrid 7 Tiros de esquina: Barcelona 5 – Real Madrid 6 Pases: Barcelona 607/660 (92%) – Real Madrid 240/305 (79%) Tarjetas amarillas: Barcelona 2 – Real Madrid 3 Tarjetas rojas: Barcelona 1 – Real Madrid 0

Ataque

xG en tiros a portería (xGOT): Barcelona 2.48 – Real Madrid 2.66

Barcelona 2.48 – Real Madrid 2.66 Tiros fuera: Barcelona 5 – Real Madrid 2

Barcelona 5 – Real Madrid 2 Tiros bloqueados: Barcelona 4 – Real Madrid 1

Barcelona 4 – Real Madrid 1 Tiros dentro del área: Barcelona 14 – Real Madrid 11

Barcelona 14 – Real Madrid 11 Tiros fuera del área: Barcelona 2 – Real Madrid 1

Barcelona 2 – Real Madrid 1 Balones al poste: Barcelona 0 – Real Madrid 1

Barcelona 0 – Real Madrid 1 Toques en el área rival: Barcelona 41 – Real Madrid 29

Barcelona 41 – Real Madrid 29 Pases filtrados precisos: Barcelona 3 – Real Madrid 0

Barcelona 3 – Real Madrid 0 Fueras de juego: Barcelona 1 – Real Madrid 0

Barcelona 1 – Real Madrid 0 Tiros libres: Barcelona 12 – Real Madrid 18

Distribución

Pases largos: Barcelona 18/28 (64%) – Real Madrid 27/50 (54%)

Barcelona 18/28 (64%) – Real Madrid 27/50 (54%) Pases en el último tercio: Barcelona 140/174 (80%) – Real Madrid 36/60 (60%)

Barcelona 140/174 (80%) – Real Madrid 36/60 (60%) Centros: Barcelona 4/10 (40%) – Real Madrid 3/9 (33%)

Barcelona 4/10 (40%) – Real Madrid 3/9 (33%) Asistencias esperadas (xA): Barcelona 1.89 – Real Madrid 0.66

Barcelona 1.89 – Real Madrid 0.66 Saques de banda: Barcelona 16 – Real Madrid 13

Defensa

Faltas: Barcelona 18 – Real Madrid 12

Barcelona 18 – Real Madrid 12 Entradas: Barcelona 10/16 (63%) – Real Madrid 6/16 (38%)

Barcelona 10/16 (63%) – Real Madrid 6/16 (38%) Duelos ganados: Barcelona 44 – Real Madrid 54

Barcelona 44 – Real Madrid 54 Despejes: Barcelona 24 – Real Madrid 16

Barcelona 24 – Real Madrid 16 Intercepciones: Barcelona 7 – Real Madrid 6

Barcelona 7 – Real Madrid 6 Errores que generaron tiro: Barcelona 0 – Real Madrid 1

Barcelona 0 – Real Madrid 1 Errores que generaron gol: Barcelona 0 – Real Madrid 2

Portería

Atajadas del portero: Barcelona 7 – Real Madrid 4

Barcelona 7 – Real Madrid 4 xGOT enfrentado: Barcelona 2.66 – Real Madrid 2.48

Barcelona 2.66 – Real Madrid 2.48 Goles evitados: Barcelona 0.66 – Real Madrid -0.52

El Barcelona levantó la Supercopa de España con un marcador final de 3-2, en una noche donde Raphinha brilló con luz propia gracias a su doblete decisivo. El triunfo refuerza la confianza azulgrana y envía un mensaje claro: el equipo está listo para competir por todo en la temporada.