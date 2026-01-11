Infantes de la Marina de Estados Unidos permanecerán hasta febrero en Panamá en entrenamientos conjuntos
Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá será escenario de un programa de entrenamiento conjunto en materia de seguridad, que se desarrollará del 12 de enero al 26 de febrero, con la participación de agentes panameñas y personal militar de Estados Unidos.
De acuerdo con la información oficial emitida por el Servicio Nacional Aeronaval, el adiestramiento se llevará a cabo en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. En estas jornadas participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a 50 infantes de marina estadounidenses, quienes permanecerán en el país durante el desarrollo del programa.
Las autoridades explicaron que este entrenamiento forma parte de la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operativas de los estamentos de seguridad panameños.
Las actividades estarán orientadas a mejorar la interoperabilidad, la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales, y se complementan con ejercicios regionales como PANAMAX, enfocados en la protección de infraestructuras estratégicas.
Según lo informado, estos entrenamientos contribuyen al refuerzo de la seguridad nacional, así como a la protección del Canal de Panamá y de otros intereses estratégicos del país.
Las autoridades recalcaron que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional, en el marco de la legislación panameña y los acuerdos de cooperación vigentes.