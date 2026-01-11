Infantes de la Marina de Estados Unidos permanecerán hasta febrero en Panamá en entrenamientos conjuntos

De acuerdo con la información oficial emitida por el Servicio Nacional Aeronaval, el adiestramiento se llevará a cabo en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá será escenario de un programa de entrenamiento conjunto en materia de seguridad, que se desarrollará del 12 de enero al 26 de febrero, con la participación de agentes panameñas y personal militar de Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Servicio Nacional Aeronaval, el adiestramiento se llevará a cabo en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. En estas jornadas participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a 50 infantes de marina estadounidenses, quienes permanecerán en el país durante el desarrollo del programa.

Las autoridades explicaron que este entrenamiento forma parte de la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operativas de los estamentos de seguridad panameños.

Las actividades estarán orientadas a mejorar la interoperabilidad, la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales, y se complementan con ejercicios regionales como PANAMAX, enfocados en la protección de infraestructuras estratégicas.

Según lo informado, estos entrenamientos contribuyen al refuerzo de la seguridad nacional, así como a la protección del Canal de Panamá y de otros intereses estratégicos del país.

Las autoridades recalcaron que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional, en el marco de la legislación panameña y los acuerdos de cooperación vigentes.