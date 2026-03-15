Verano Canal 2026 llevó música, cultura y entretenimiento a la región de Azuero

Durante la actividad, los asistentes cantaron y bailaron al ritmo de los artistas invitados, en un ambiente familiar y festivo.

Azuero/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desarrolló durante el fin de semana el evento Verano Canal 2026, una actividad cultural que reunió a cientos de personas en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó seminarios, presentaciones artísticas y un espectáculo musical con reconocidos artistas nacionales. El público también pudo apreciar la puesta en escena de la obra musical “El sueño de un istmo”, que forma parte de la programación cultural del evento.

Entre los asistentes estuvo una visitante que viajó desde Santiago de Veraguas, quien comentó que el año pasado disfrutó de esta actividad cuando se realizó en su distrito, por lo que decidió trasladarse este año hasta Azuero. A su juicio, el viaje “valió la pena”, ya que el espectáculo “no tiene nada que pedirle a ningún país”.

Pablo Ramos, emprendedor, felicitó al Canal de Panamá por tomar en cuenta la región de Azuero y llevar un espectáculo “completo y de primera línea”, con la participación de artistas del patio.

Por su parte, Cándida Ceballos expresó que se trata de una experiencia extraordinaria y destacó que es la primera vez que un evento “tan grande” llega a esta zona del país.

Durante la actividad, los asistentes cantaron y bailaron al ritmo de los artistas invitados, en un ambiente familiar y festivo.

El Verano Canal es un festival cultural y artístico gratuito organizado por la Autoridad del Canal de Panamá con el objetivo de que las familias disfruten de actividades durante la temporada seca del país. La iniciativa incluye conciertos con artistas panameños de distintos géneros, obras teatrales o musicales sobre la historia nacional, conferencias y eventos culturales que se desarrollan en distintas provincias.

Con información de Eduardo Javier Vega