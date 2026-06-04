Mundial 2026: Diez consejos para no caer en estafas; la guía de seguridad digital para aficionados panameños

Un experto en ciberseguridad advierte que los ataques relacionados con el Mundial crecieron un 30% en el último mes y que casi 10.000 sitios falsos ya circulan en internet. Estas son las medidas concretas para comprar boletos, viajar y pagar de forma segura.

Con millones de aficionados buscando boletos, vuelos y paquetes para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, los cibercriminales también se preparan. Eli Faskhca, CEO de Soluciones Seguras, advierte que en el último mes los ataques digitales vinculados al torneo crecieron casi un 30% y que se crearon cerca de 10.000 sitios web nuevos usando las palabras FIFA o Copa Mundial para engañar a los usuarios.

La amenaza ya está activa:

Las estafas llegan por WhatsApp, correo electrónico, mensajes directos de Instagram e incluso llamadas telefónicas generadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en español y conocer los gustos de la víctima. México, el país sede con mayor presencia hispanohablante, concentra el mayor repunte de incidentes.

La regla de oro: si no lo pediste, desconfía

Faskhka advierte que cualquier oferta que llegue sin que la hayas solicitado debe tratarse como una señal de alerta. Boletos a precio inusual, vuelos con descuentos que "nadie más ha visto" o paquetes enviados por cadenas son señales claras de fraude.

Qué hacer para protegerte

El especialista recomienda hacer compras solo en sitios oficiales. Para boletos, entra directamente a FIFA.com. Para vuelos, ve a la página de la aerolínea. No sigas enlaces recibidos por redes sociales ni mensajería.

Activa alertas en tu tarjeta.

Configura notificaciones por cada cargo, ya sea por la app del banco o por mensaje de texto, para detectar movimientos no autorizados en tiempo real.

Usa billeteras digitales.

Pagar con Apple Pay o la billetera de Android es más seguro que la tarjeta física: es casi imposible de clonar.

Viaja con dos tarjetas

Guarda una en la caja fuerte del hotel como respaldo, en caso de robo o extravío.

Evita las redes Wi-Fi desconocidas

Un atacante puede crear un punto de acceso falso y capturar tus contraseñas, correos y claves bancarias.

Usa datos móviles o una VPN

Activa el roaming en tu celular o conéctate mediante una red privada virtual para proteger tu información en aeropuertos, hoteles y cafeterías.

Llamar al banco de inmediato

Si detectas un cargo que no reconoces. No esperes el estado de cuenta.

No bajes la guardia en los próximos días

Faskhca advierte que el próximo mes será el periodo más crítico de este tipo de ataques, conforme se acerquen los partidos y aumente la desesperación por conseguir entradas. La recomendación final: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo es.