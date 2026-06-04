Mundial 2026: Diez consejos para no caer en estafas; la guía de seguridad digital para aficionados panameños

Un experto en ciberseguridad advierte que los ataques relacionados con el Mundial crecieron un 30% en el último mes y que casi 10.000 sitios falsos ya circulan en internet. Estas son las medidas concretas para comprar boletos, viajar y pagar de forma segura.

Cómo evitar estafas en el Mundial 2026: guía de seguridad digital para aficionados panameños / Redacción de TVN Noticias

Con millones de aficionados buscando boletos, vuelos y paquetes para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, los cibercriminales también se preparan. Eli Faskhca, CEO de Soluciones Seguras, advierte que en el último mes los ataques digitales vinculados al torneo crecieron casi un 30% y que se crearon cerca de 10.000 sitios web nuevos usando las palabras FIFA o Copa Mundial para engañar a los usuarios.

  • La amenaza ya está activa:

Las estafas llegan por WhatsApp, correo electrónico, mensajes directos de Instagram e incluso llamadas telefónicas generadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en español y conocer los gustos de la víctima. México, el país sede con mayor presencia hispanohablante, concentra el mayor repunte de incidentes.

  • La regla de oro: si no lo pediste, desconfía

Faskhka advierte que cualquier oferta que llegue sin que la hayas solicitado debe tratarse como una señal de alerta. Boletos a precio inusual, vuelos con descuentos que "nadie más ha visto" o paquetes enviados por cadenas son señales claras de fraude.

  • Qué hacer para protegerte

El especialista recomienda hacer compras solo en sitios oficiales. Para boletos, entra directamente a FIFA.com. Para vuelos, ve a la página de la aerolínea. No sigas enlaces recibidos por redes sociales ni mensajería.

  • Activa alertas en tu tarjeta.

Configura notificaciones por cada cargo, ya sea por la app del banco o por mensaje de texto, para detectar movimientos no autorizados en tiempo real.

  • Usa billeteras digitales.

Pagar con Apple Pay o la billetera de Android es más seguro que la tarjeta física: es casi imposible de clonar.

  • Viaja con dos tarjetas

Guarda una en la caja fuerte del hotel como respaldo, en caso de robo o extravío.

  • Evita las redes Wi-Fi desconocidas

Un atacante puede crear un punto de acceso falso y capturar tus contraseñas, correos y claves bancarias.

  • Usa datos móviles o una VPN

Activa el roaming en tu celular o conéctate mediante una red privada virtual para proteger tu información en aeropuertos, hoteles y cafeterías.

  • Llamar al banco de inmediato

Si detectas un cargo que no reconoces. No esperes el estado de cuenta.

  • No bajes la guardia en los próximos días

Faskhca advierte que el próximo mes será el periodo más crítico de este tipo de ataques, conforme se acerquen los partidos y aumente la desesperación por conseguir entradas. La recomendación final: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo es.

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