Mundial 2026: Diez consejos para no caer en estafas; la guía de seguridad digital para aficionados panameños
Un experto en ciberseguridad advierte que los ataques relacionados con el Mundial crecieron un 30% en el último mes y que casi 10.000 sitios falsos ya circulan en internet. Estas son las medidas concretas para comprar boletos, viajar y pagar de forma segura.
Con millones de aficionados buscando boletos, vuelos y paquetes para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, los cibercriminales también se preparan. Eli Faskhca, CEO de Soluciones Seguras, advierte que en el último mes los ataques digitales vinculados al torneo crecieron casi un 30% y que se crearon cerca de 10.000 sitios web nuevos usando las palabras FIFA o Copa Mundial para engañar a los usuarios.
- La amenaza ya está activa:
Las estafas llegan por WhatsApp, correo electrónico, mensajes directos de Instagram e incluso llamadas telefónicas generadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en español y conocer los gustos de la víctima. México, el país sede con mayor presencia hispanohablante, concentra el mayor repunte de incidentes.
- La regla de oro: si no lo pediste, desconfía
Faskhka advierte que cualquier oferta que llegue sin que la hayas solicitado debe tratarse como una señal de alerta. Boletos a precio inusual, vuelos con descuentos que "nadie más ha visto" o paquetes enviados por cadenas son señales claras de fraude.
- Qué hacer para protegerte
El especialista recomienda hacer compras solo en sitios oficiales. Para boletos, entra directamente a FIFA.com. Para vuelos, ve a la página de la aerolínea. No sigas enlaces recibidos por redes sociales ni mensajería.
- Activa alertas en tu tarjeta.
Configura notificaciones por cada cargo, ya sea por la app del banco o por mensaje de texto, para detectar movimientos no autorizados en tiempo real.
- Usa billeteras digitales.
Pagar con Apple Pay o la billetera de Android es más seguro que la tarjeta física: es casi imposible de clonar.
- Viaja con dos tarjetas
Guarda una en la caja fuerte del hotel como respaldo, en caso de robo o extravío.
- Evita las redes Wi-Fi desconocidas
Un atacante puede crear un punto de acceso falso y capturar tus contraseñas, correos y claves bancarias.
- Usa datos móviles o una VPN
Activa el roaming en tu celular o conéctate mediante una red privada virtual para proteger tu información en aeropuertos, hoteles y cafeterías.
- Llamar al banco de inmediato
Si detectas un cargo que no reconoces. No esperes el estado de cuenta.
- No bajes la guardia en los próximos días
Faskhca advierte que el próximo mes será el periodo más crítico de este tipo de ataques, conforme se acerquen los partidos y aumente la desesperación por conseguir entradas. La recomendación final: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo es.