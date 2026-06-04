Renovación del Concejo Municipal de Panamá: Vamos exige participación y denuncia acuerdos a sus espaldas

Actualmente, el Concejo Municipal de Panamá mantiene mayoría de partidos políticos, siendo PRD, Realizando Metas, Movimiento Otro Camino, Alianza, Molirena y los independientes, que suman solo 7 curules.

Ciudad de Panamá/Ismael Atencio, representante del corregimiento Ernesto Córdoba Campos por la coalición Vamos, se refirió este jueves 4 de junio en Noticias AM a la renovación de la junta directiva del Concejo Municipal del distrito de Panamá programada para el próximo martes 8 de junio.

Denunció que los partidos políticos han establecido un tipo de bloqueo para impedir que los representantes independientes lleguen a la junta directiva y de esta forma avanzar más en las distintas comisiones que buscan debatir sobre importantes proyectos de desarrollo social en los 26 corregimientos del distrito capitalino.

Detalló que desde la legislatura pasada se ha mantenido engavetado en una comisión un proyecto presentado por el representante de Betania relacionado con la alerta Amber.

“Eso tiene que ver mucho con quiénes dirigen las comisiones y las veces que sesionan, al igual que en la Asamblea”, indicó.

Subrayó que las comisiones más importantes son Hacienda, Vivienda, Legal y Asuntos Municipales, ya que “esas cuatro tienen que ver cómo avanza la ciudad, los corregimientos y las leyes de urbanismo y de zonificación”.

“La gente se enfoca en la Asamblea, que es importante, pero las leyes locales son igual de importantes que cualquier otra ley nacional, porque es lo que nos afecta directamente, y es lo que muchas veces la gente no entiende: que el representante también tiene una figura de concejal y que esa figura tiene que trabajar, y cuestionar lo que haya que cuestionar”, remarcó.

Aunque reconoció que la administración alcaldicia “ha mejorado”, aseguró que las comisiones más importantes, la de Asuntos Municipales y la de Hacienda y Vivienda, han tenido baja productividad. Dijo que en el caso de la Comisión de Hacienda y Vivienda funciona solo si la administración alcaldicia solicita que haya sesión para un tema puntual.

De igual forma, cuestionó que muchos temas se aprueben a “tambor batiente” y de manera “exprés” y no haya cuestionamiento por parte de los 18 representantes de los partidos políticos.

“Los presidentes de las comisiones deben poder cuestionar qué es lo que se quiere cambiar”, reclamó.

Actualmente, el Concejo Municipal de Panamá mantiene mayoría de partidos políticos, siendo PRD, Realizando Metas, Movimiento Otro Camino, Alianza, Molirena y los independientes, que suman solo 7 curules.

Esto deja en desventaja a la coalición Vamos, toda vez que para aprobar o rechazar una propuesta se requieren al menos 15 votos.

“Buscamos tener participación”, subrayó al indicar que en la votación de la junta directiva presentarán una nómina para intentar presidir la administración del Consejo, aunque denunció que ya “está negociada hasta el final del quinquenio y nosotros tenemos cero participación”.

Por otro lado, se refirió a una situación similar que ocurre en el Concejo Provincial de Panamá, conformado por 54 concejales, que sesionará el próximo jueves 11 de junio para elegir a una nueva junta directiva.

“Este jueves también se escoge la junta directiva, allí siempre ha habido matraqueo, ahí se busca un consenso o líneas de comunicación con el Ejecutivo”, afirmó.

Atencio hizo un llamado a la ciudadanía a estar más pendiente de lo que se debate en el Concejo Municipal y también Provincial, ya que se trata de una representación local que impacta directamente a las comunidades.

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