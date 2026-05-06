Diputado de Vamos asegura que alianza legislativa con el Panameñista 'fracasó' en varios compromisos

El diputado Luis Duke reconoció avances en el Legislativo, pero cuestionó falta de cambios en la Asamblea.

Panamá/El diputado de la bancada Vamos, Luis Duke, hizo un balance crítico de la reciente legislatura en la Asamblea Nacional y reconoció que, pese a algunos avances, aún persisten obstáculos que impiden concretar reformas profundas en materia de transparencia, anticorrupción y funcionamiento interno del Órgano Legislativo.

Durante una entrevista, el diputado señaló que la Asamblea sigue enfrentando una crisis de credibilidad y aseguró que la ciudadanía continúa esperando transformaciones reales.

En el fondo seguimos siendo prácticamente una Asamblea que requiere un cambio trascendental, un cambio rotundo de 180 grados para que podamos ver lo que la ciudadanía quiere. Confianza en diputados que están trabajando todos los días en darle lo mejor al país”, expresó.

Duke destacó que la bancada independiente ha presentado más de 300 proyectos de ley entre la pasada y la actual legislatura, enfocados principalmente en temas sociales, generación de empleo, agua y educación.

“Llevamos más de 300 proyectos de ley presentados en las diferentes comisiones, donde el 44% representan proyectos de ley enfocados en temas sociales, generación de trabajo, en el tema del agua, también en el tema educativo”, indicó.

El diputado también resaltó el trabajo realizado desde las comisiones presididas por miembros de Vamos, especialmente la Comisión de Educación, liderada por Jorge Bloise. “Ha sido una legislatura que nosotros hemos tenido mucho trabajo, eso sí, y eso es positivo para el país”, comentó.

No obstante, reconoció que varias iniciativas quedaron pendientes, entre ellas el proyecto de reglamento interno de la Asamblea y varias propuestas anticorrupción.

Tenemos un balance todavía agridulce de lo que ha sido esta Asamblea, de que no se ha permitido que este tipo de proyectos de ley puedan avanzar”, manifestó.

Entre los proyectos que no prosperaron mencionó la propuesta sobre la no prescripción de los delitos de corrupción, impulsada por el diputado Roberto Zúñiga, así como otras iniciativas relacionadas con transparencia gubernamental.

En cuanto al proyecto de ley antibotellas, Duque explicó que la propuesta original contemplaba sanciones tanto para quien nombra como para quien acepta el cargo irregular, aunque durante las negociaciones legislativas se hicieron modificaciones.

“La propuesta original era que se castigara tanto al que nombra como a la persona que es contratada. Se eliminó a la persona que nombra y se dejó a la persona que es contratada y se le aumentó la pena”, detalló.

Añadió que el proyecto ahora contempla penas de prisión de seis años en adelante para quienes incurran en este tipo de prácticas. “Estamos ajustando la tuerca poco a poco. Por lo menos cambiar de días de multa o trabajo comunitario a incrementar las penas”, sostuvo.

Agua, empleo y corrupción marcarán agenda de Vamos en el nuevo periodo

Sobre las prioridades de la bancada para la próxima legislatura, Duque aseguró que insistirán en proyectos relacionados con corrupción, acceso a viviendas, agua potable y empleo. “Tenemos la no prescripción de los delitos de corrupción. Ese tiene que continuar. Murió en la cuna”, afirmó.

También mencionó propuestas relacionadas con incentivos para viviendas y medidas para enfrentar la crisis del agua potable que afecta distintas regiones del país.

“Nosotros esperamos que este tipo de iniciativas el Gobierno Nacional las pueda acoger y podamos avanzar en torno a los problemas que hoy el panameño está sintiendo. El problema del agua potable, el problema de la falta de empleo, el chen chen que no llega al bolsillo”, expresó.

La alianza legislativa con el Panameñista fracasó

El diputado además cuestionó el resultado de la alianza legislativa que llevó a Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea Nacional, asegurando que varios compromisos acordados no fueron cumplidos.

“La alianza llevaba un listado de cinco requisitos a cumplir. Al sol de hoy, esos requisitos no se han cumplido”, declaró.

Entre esos puntos mencionó la discusión del reglamento interno, la publicación de planillas y una reducción más significativa del presupuesto legislativo. “Si me pongo a calificarlo ahí, lamentablemente fracasó, es la verdad y tengo que decirlo”, agregó.

Pese a las diferencias internas y los cuestionamientos surgidos dentro de la bancada Vamos, Duque aseguró que el grupo político atraviesa un proceso de aprendizaje y fortalecimiento.

“Hemos aprendido, definitivamente hemos cometido errores, pero también hemos aprendido de esos errores para no volverlos a cometer”, indicó.

De cara al próximo periodo legislativo, reiteró que el objetivo será responder a las principales preocupaciones de la población.

“Vamos a seguir trabajando en esa línea para responderle a los panameños y panameñas que hoy, lamentablemente, no tienen chen chen en el bolsillo, falta la generación de empleo y ahora la crisis del agua potable se ha incrementado”, concluyó.