Investigan peculado millonario en el corregimiento Belisario Porras de San Miguelito: hay siete detenidos

. Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios, quienes están siendo investigados por presuntamente haber recibido cheques sin justificación provenientes de la Junta Comunal.

Siete personas fueron aprehendidas la madrugada de este miércoles durante operativos realizados en varios puntos de la provincia de Panamá, por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, como parte de una investigación por presunto peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, que habría causado una lesión económica al Estado superior a los 8 millones de dólares.

Las diligencias se realizaron de forma simultánea en distintos puntos de San Miguelito, así como en áreas de Las Cumbres y Panamá Este, como parte de una investigación que apunta a una lesión económica al Estado superior a los 8 millones de dólares.

Durante los operativos, el Ministerio Público logró ubicar indicios relacionados con el caso, mientras avanza la recolección de pruebas. Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios, quienes están siendo investigados por presuntamente haber recibido cheques sin justificación provenientes de la Junta Comunal.

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De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, la afectación económica al Estado supera los 8 millones de dólares. De ese total, se señala que al menos 7.3 millones de dólares corresponden a pagos en concepto de supuestos servicios prestados.

Las autoridades indicaron que se trata de una investigación en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas diligencias ni más aprehensiones en las próximas horas.

Las primeras imágenes del operativo ya comenzaron a circular, mostrando parte de las acciones ejecutadas por los equipos de investigación. Se espera que en el transcurso del día se brinden más detalles sobre este caso.