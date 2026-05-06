Clima en Panamá: Lluvias y tormentas se mantendrán en los sectores marítimos del Caribe y Pacífico

En el resto del territorio nacional las lluvias serán más ocasionales. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, aunque podrían registrarse nuevas precipitaciones en el oriente del país, principalmente en áreas fronterizas con Colombia.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anunció que durante las próximas horas se mantendrán las lluvias y tormentas en ambas vertientes marítimas del país, con mayor incidencia en sectores del Pacífico y desplazamientos hacia zonas costeras.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se desarrollarán lluvias acompañadas de tormentas en áreas marítimas del Pacífico, con incursiones hacia el Golfo de Chiriquí, el sur de la península de Azuero, las costas de Panamá y sectores cercanos, mientras que en el resto de la vertiente predominará la nubosidad.

Para la mañana, la combinación del calentamiento diurno y la alta humedad favorecerá la formación de abundante nubosidad, mientras que en horas de la tarde se prevé el desarrollo de aguaceros y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes, en provincias como Chiriquí, el sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá.

En el resto del territorio nacional las lluvias serán más ocasionales. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, aunque podrían registrarse nuevas precipitaciones en el oriente del país, principalmente en áreas fronterizas con Colombia.

En la vertiente del Caribe se espera cielo parcialmente nublado en el sector oriental, mientras que desde Colón hasta el norte de Veraguas persistirá el ingreso de lluvias con tormentas durante la madrugada.

El informe también detalla que durante la tarde podrían generarse lluvias dispersas a lo largo de toda la vertiente caribeña, mientras que en horas de la noche existe probabilidad de tormentas en la zona central del Caribe, con desplazamiento hacia el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en áreas montañosas, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 19 °C y 21 °C. Durante el día, las máximas podrían alcanzar entre 25 °C y 32 °C, especialmente en zonas de menor altitud.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas cercanas a 1.50 metros en ambas vertientes, manteniéndose un panorama favorable para las actividades marítimas.

Además, se prevén índices de radiación ultravioleta entre altos y muy altos, con niveles estimados entre 6 y 10 a nivel nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y “seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)” ante cualquier situación de riesgo provocada por las lluvias.