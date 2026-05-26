Alianza Informativa Latinoamericana condena declaraciones de presidenta de México contra TV Azteca

La AIL considera que lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum constituyen una violación de las libertades de prensa, de expresión y acceso a la información.

La Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) emitió hoy un comunicado en el que expresó su rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que instara públicamente a la población a no ver TV Azteca, uno de los principales medios de comunicación de ese país y miembro de la organización regional.

A través del comunicado de prensa, la AIL manifestó su preocupación por lo que considera un mensaje que atenta contra principios fundamentales de las democracias modernas, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a acceder a información.

“La Alianza Informativa Latinoamericana expresa su condena y preocupación por las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las que instó públicamente a la población a no ver TV Azteca”, señala el documento divulgado desde Bogotá, Colombia.

En su pronunciamiento, la AIL sostuvo que las palabras de la mandataria mexicana representan una amenaza directa al ejercicio periodístico y a la independencia editorial de los medios.

La AIL considera que las palabras de la presidenta mexicana constituyen una violación de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información, que son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática”, destaca el comunicado.

El organismo regional también subrayó que cualquier desacuerdo entre gobiernos y medios debe resolverse dentro de un marco institucional , de respeto mutuo y tolerancia.

La organización reafirmó además su respaldo a TV Azteca, miembro activo de la asociación regional, y reiteró su compromiso con la defensa del periodismo independiente en América Latina, la diversidad de voces, la libertad editorial y "el derecho de los ciudadanos a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué medios desean informarse".

La presidenta mexicana, en conferencia de prensa, lanzó acusaciones contra la televisora y en sus palabras señaló "no vean TV Azteca", lo que ha sido rechazado por ese medio de comunicación que calificó las declaraciones de Sheinbaum como un intento "evidente de sensura y agresión".