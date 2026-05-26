Mundial 2026| Lionel Messi: DT Scaloni reacciona tras diagnóstico a capitán de Argentina

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Argentina/El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que las primeras noticias respecto al estado físico de Lionel Messi de cara al Mundial "no son tan malas", en una entrevista emitida el martes por el canal DSports.

A menos de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo, el astro argentino, de 38 años, disparó las alarmas de la vigente campeona mundial tras salir con molestias en la pierna izquierda durante un partido del Inter Miami de la MLS el domingo.

El equipo de Florida confirmó el lunes que Messi sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular" en el isquiotibial izquierdo y que los plazos para su regreso a la cancha "quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional".

"Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada, ahora hay que esperar su evolución", dijo Scaloni en sus primeras palabras tras la lesión del Diez.

El capitán del Inter Miami y de Argentina se retiró caminando del campo en el minuto 73 del partido ante Philadelphia Union.

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Se llevó la mano al muslo izquierdo, en el que era su último encuentro en la MLS antes de la pausa previa al Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

Argentina iniciará la defensa de la corona el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Antes, la selección albiceleste disputará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

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