Mundial 2026 | La selección de Panamá tuvo su primer entrenamiento en el CAR Luis Tejada

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Luego de la presentación oficial de los 26 convocados de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo dirigido por Thomas Christiansen llevó a cabo su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en Juan Díaz.

Tras las declaraciones ofrecidas por el experimentado Alberto “Negrito” Quintero, los jugadores se trasladaron a la cancha de entrenamiento para iniciar los trabajos de preparación de cara a los próximos compromisos amistosos y al debut mundialista.

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Entre los futbolistas presentes en la práctica destacaron nombres como Fidel Escobar, Cristian Martínez, Orlando Mosquera, César Samudio, Azarías Londoño, Edgardo Fariña, José Luis Rodríguez, José Córdoba, Michael Amir Murillo, José Murillo, César Blackman, Iván Anderson, Carlos Harvey, Tomás Rodríguez, César Yanis, Roderick Miller, Eric Davis, Cecilio Waterman, José Fajardo e Ismael Díaz, quienes comenzaron a integrarse bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional.

Durante los primeros minutos de la sesión, los jugadores realizaron ejercicios de movilidad y toque de pelota, mientras que posteriormente desarrollaron trabajos en espacios reducidos, buscando mantener intensidad y ritmo competitivo en el arranque de la concentración.

Los medios de comunicación tuvieron acceso únicamente durante 15 minutos al entrenamiento, período en el que pudieron observar parte de los movimientos iniciales del grupo y captar imágenes de los futbolistas convocados. Después de ese tiempo, la práctica continuó a puerta cerrada bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

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La selección de Panamá se mantiene enfocada en su preparación rumbo al Mundial 2026, donde afrontará importantes desafíos en la fase de grupos ante selecciones de alto nivel. Además, el combinado canalero tendrá como próximo compromiso el amistoso frente a Brasil el próximo 31 de mayo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con el grupo ya concentrado y el ambiente mundialista cada vez más presente, Panamá comenzó oficialmente el trabajo en cancha con la mirada puesta en competir al máximo nivel en la segunda Copa del Mundo de su historia.

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La selección de Panamá continuará este miércoles 27 de mayo con su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando realice una nueva sesión de entrenamiento desde las 8:30 a.m. en Burunga, sede del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF). El cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen seguirá afinando detalles con el grupo de jugadores convocados antes de viajar a Brasil para el amistoso internacional en el estadio Maracaná.