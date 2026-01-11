Panamá se suma a rechazo regional por decreto que ordena recuento de votos en elecciones de Honduras

Ciudad de Panamá/La Cancillería de Panamá se sumó a un pronunciamiento de varios países latinoamericanos contra la decisión de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, de un recuento en las elecciones presidenciales de Honduras, calificándola como una amenaza a la institucionalidad democrática.

En un comunicado conjunto emitido por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, y al que Panamá se adhirió, expresaron su “firme rechazo” al decreto firmado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento general de los votos de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre pasado.

Según los gobiernos firmantes, esta medida desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral hondureño y representa una seria afectación a la estabilidad democrática del país centroamericano.

El texto, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, subraya que el resultado electoral ya fue validado por misiones internacionales de observación y que declaró oficialmente a Nasry Asfura como presidente electo.

Además, los países condenaron “las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición” ocurridas el jueves anterior, y advirtieron que cualquier intento de alterar la voluntad popular expresada en las urnas socava los pilares de la democracia en la región.

“Reafirmamos nuestro reconocimiento a la proclama emitida por la autoridad electoral competente”, señala el comunicado, que también insta a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden constitucional, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo.

El documento concluye con una declaración de confianza en el pueblo hondureño: “Confiamos en que sabrá defender los valores de libertad y democracia”.