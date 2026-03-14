Hamás insta a Irán a que deje de atacar a los países vecinos

En un llamado inusual, Hamás también pidió a la comunidad internacional dar pasos para que cese la guerra que afecta a Oriente Medio desde el 28 de febrero.

El movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, instó este sábado a su aliado Irán a cesar los ataques contra sus vecinos del Golfo en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes que desatan la guerra regional.

"Aunque reitera el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacional, el movimiento hace un llamado a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos", escribió el grupo en la plataforma de mensajería Telegram.

En un llamado inusual, Hamás también pidió a la comunidad internacional dar pasos para que cese la guerra que afecta a Oriente Medio desde el 28 de febrero.

Hezbolá, aliado libanés de Hamás, lanzó centenares de cohetes contra Israel, obligando a los israelíes del norte a protegerse en refugios.

Los bombardeos israelíes contra el grupo mataron a más de 800 personas en Líbano desde el 2 de marzo, según el ministerio libanés de Salud.

Hamás condenó previamente el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en el primer día de la guerra como "crimen odioso", y reconoció abiertamente el apoyo que durante mucho tiempo recibió de él el movimiento palestino.

"Suministró todo tipo de apoyo, político, diplomático y militar a nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra resistencia", señaló el movimiento luego de su muerte.

Un alto cargo de Hamás dijo a la AFP que el movimiento ha estado en contacto con funcionarios iraníes respecto a los ataques en el Golfo.

"Altos directivos de Hamás se comunicaron con cargos oficiales en varios países, inclusive de Catar, Turquía e Irak, pidiéndoles trabajar para detener la agresión estadounidense y sionista contra la República Islámica de Irán", añadió.

Aunque enfrenta la superioridad de fuego de Estados Unidos e Israel, Irán responde con ataques de misiles y drones contra al menos 10 países.

El llamado de Hamás para que Irán cese los ataques a los países de la región es notable, debido a que el gobierno iraní ha sido durante mucho tiempo uno de sus principales apoyos.