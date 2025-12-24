Conservador Nasry Asfura proclamado oficialmente presidente de Honduras

Fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras , tres semanas después de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras/El empresario conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de las elecciones, marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude electoral.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen inferior al 1 % sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (…) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señala la resolución oficial del organismo electoral.

Nasry Asfura obtuvo el 40,1 % de los votos, frente al 39,53 % de Salvador Nasralla y el 19,19 % de Rixi Moncada, candidata de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

El empresario de la construcción conquistó la presidencia de Honduras en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Donald Trump, quien, en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, celebrados a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda internacional a uno de los países más pobres de Latinoamérica si no votaban por su candidato. La presidenta Xiomara Castro acusó a Trump de injerencia electoral.

La elección de Nasry Asfura marca el regreso de la derecha al poder en Honduras.

Los comicios hondureños quedaron envueltos en denuncias de fraude por parte de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, así como de Rixi Moncada.

El conteo preliminar de votos sufrió interrupciones por fallos informáticos, lo que obligó a un escrutinio especial de actas con inconsistencias, proceso que también se vio afectado por reclamos de los partidos políticos que participaron como observadores electorales.

No obstante, la misión electoral de la OEA descartó “indicios de fraude”, aunque sí constató una falta de “pericia” en el proceso.

Por su parte, los observadores de la Unión Europea aseguraron el pasado sábado que el escrutinio especial se realizó de “forma transparente”.