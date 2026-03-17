Más de 50 agroferias esta semana; precios se mantendrán a pesar de costos de los combustibles, afirma director del IMA

Entre las ubicaciones confirmadas para las agroferias esta semana se encuentran Isla Colón en Bocas del Toro, Almirante, Tonosí y áreas de Cañazas.

Ciudad de Panamá/El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que la institución no modificará sus precios a pesar del aumento del combustible y la situación económica mundial.

Murillo explicó que el IMA tiene claro el contexto global, pero prioriza el apoyo a la población. "IMA está muy clara que hay una situación mundial que no sale de las manos de nadie. Todos lo conocemos. Pero de momento IMA se va a mantener apoyando a nuestra gente", manifestó el funcionario.

Te puede interesar: Instituto de Mercadeo Agropecuario alerta sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

57 ferias se realizan esta semana en todo el país

Sobre la cobertura de los programas del IMA, Murillo reveló que esta semana se están realizando 57 ferias en todo el país. El funcionario indicó que la cantidad semanal varía según los lugares visitados.

"Y más es de 55 a 65 ferias, dependiendo de cuáles son los lugares que visita por semana", precisó Murillo. Destacó que el año pasado se lograron 2,800 ferias en todo el país y expresó la expectativa de "rebasarlo y vayamos más adentro de donde no pudimos llegar el año pasado".

Entre las ubicaciones confirmadas para este despliegue nacional se encuentran Isla Colón en Bocas del Toro, Almirante, Tonosí y áreas de Cañazas.

Murillo enfatizó que el objetivo es "llevarle esta feria a nuestra comunidad" en varios lugares de la patria, manteniendo la estrategia de gobierno para ofrecer productos de calidad a bajos costos para las familias que lo requieren.

Con información de Jocelyn Mosquera.