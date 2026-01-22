Instituto de Mercadeo Agropecuario alerta sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

De acuerdo con la entidad, estos productos están siendo comercializados de manera irregular, utilizando el nombre del IMA sin autorización, lo que representa un riesgo para la transparencia y el correcto funcionamiento de los programas destinados a beneficiar a la población.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) alertó este jueves 22 de enero sobre la presunta venta fraudulenta de arroz y otros productos que forman parte de sus programas sociales, ofrecidos por personas ajenas a la institución.

De acuerdo con la entidad, estos productos están siendo comercializados de manera irregular, utilizando el nombre del IMA sin autorización, lo que representa un riesgo para la transparencia y el correcto funcionamiento de los programas destinados a beneficiar a la población.

Te podría interesar: Cruz Roja Panameña presenta su portafolio de servicios humanitarios y de atención a emergencias

El IMA reiteró que la venta de arroz y demás productos se realiza exclusivamente a través de sus tiendas permanentes y las agroferias oficiales, las cuales son anunciadas solo mediante los canales de comunicación institucionales.

Ante esta situación, la entidad instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no adquirir productos ofrecidos fuera de los puntos autorizados, así como a denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia y sostenibilidad de estos programas sociales.