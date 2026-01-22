Cruz Roja Panameña presenta su portafolio de servicios humanitarios y de atención a emergencias

Ciudad de Panamá, Panamá/Directivos de la Cruz Roja Panameña dieron a conocer su portafolio de servicios, en el que detallan las distintas atenciones y programas humanitarios que la institución ofrece a nivel nacional, especialmente en materia de emergencias, desastres, crisis humanitarias y fortalecimiento de la salud comunitaria.

Durante el evento, se explicó que el catálogo tiene como objetivo presentar de manera clara las estrategias, capacidades operativas y programas que la Cruz Roja pone a disposición de instituciones públicas, empresas privadas y comunidades que requieran apoyo humanitario o capacitación.

El presidente de la Cruz Roja Panameña, Elías Solís, destacó que uno de los principales pilares de la institución es la respuesta a situaciones de emergencia y desastres, trabajo que se realiza en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Además, resaltó la labor preventiva que se desarrolla directamente en las comunidades.

“Trabajamos muy fuerte en la gestión del riesgo de desastres con el objetivo de que las comunidades estén preparadas y sean resilientes ante estos fenómenos”, señaló Solís.

Puedes leer: Autoridades refuerzan programa de vigilancia médica en fincas bananeras de Changuinola

Otro eje fundamental del portafolio presentado es la capacitación en primeros auxilios, considerada una herramienta clave para salvar vidas. “Aprender primeros auxilios es uno de los principales actos de humanidad, porque no se hace para salvar nuestra propia vida, sino la de los demás”, enfatizó el presidente de la entidad.

La Cruz Roja Panameña cuenta con miles de voluntarios a nivel nacional, quienes reciben formación constante para responder de manera oportuna ante emergencias, desastres naturales y crisis sanitarias, reforzando así su compromiso con la protección de la vida y la dignidad humana.

Con información de Luis Jesús Mendoza